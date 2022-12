Mindenkinek felmondtak a hajdúböszörményi Tungsram-gyárban

Minden dolgozónak felmondtak a Tungsram hajdúböszörményi üzemében, a munkavállalók 90 százaléka elfogadta, hogy közös megegyezéssel el tudjanak menni – értesült a Magyar Hang Elek Zoltántól, a Tungsram Dolgozók Független Szakszervezetének (TDFSZ) helyi elnökétől.

Ismeretes, miután az állami Eximbank novemberben elutasította a cég második csődegyezségi ajánlatát is, elkezdődött a Tungsram felszámolása. Ennek következtében országszerte 750 dolgozót érintő csoportos létszámleépítést jelentettek be a cégnél. A Tungsram Újpesten, Hajdúböszörményben, Kisvárdán, Nagykanizsán és Zalaegerszegen folytatott termelést – jegyzi meg a lap.

Elek Zoltán hozzátette, hogy a gyárban ezen a héten még dolgoznak, aztán három hetes leállás jön, majd az év elejétől január 13-ig lesz még munka a nagyjából 90 dolgozónak. A végkielégítést megkapják, annak kifizetése folyamatos. A felmondási idő a legrégebb óta az üzemben dolgozóknak februárban jár le. Sokakat akár hat havi végkielégítés is megillet – ismertette a TDFSZ helyi elnöke.

Ugyanakkor a munkavállalók továbbra is reménykednek, hogy lesz számukra folytatás az üzemben. A szakszervezeti elnök szerint vannak érdeklődők: „a huzalgyártásban máig folyamatos a gyártás, és érkeznek megrendelések. Ha valaki ebben a tevékenységben üzletileg fantáziát látna, hosszútávon is alapozhatna a dolgozókra” – mondta Elek Zoltán. Ezért is várják, hogy kijelöljenek egy felszámolóbiztost, konkrétrumot azonban nem tudnak.

Nyitókép: Pixabay