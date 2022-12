Csúszik a tetőzés, és 25 százalék felett is lehet az infláció az üzemanyagsapka kivezetése miatt

Előzetesen azzal lehet számolni, hogy nagyságrendileg két százalékpontot jelent az inflációban, mert nagyjából 40 százalékkal emelkedik az üzemanyagok ára egyik napról a másikra, és az üzemanyag súlyát figyelembe véve az inflációs kosárban ez ekkor elmozdulást jelenthet – magyarázta Beke Károly.

Mint ismert, kedd este Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy 13 hónap után a kormány megszünteti az üzemanyagok ársapkáját, így a 95-ös benzin és a gázolaj 480 forintos hatósági ára helyett 23 órától már csak piaci áron lehet üzemanyagot vásárolni.

A Portfolio elemzője kiemelte, hogy mivel egyik napról a másikra történt a változás, így ennek hatása már valószínűleg már a decemberi inflációs adatban is jelentkezik, amit január elején publikál a KSH. A pénzromlás novemberi mértékét csütörtökön publikálja a statisztikai hivatal, az október 21,1 százalék után az új adatot 22 százalék környékére várják a szakértők. Az ismert prognózisok még az árstop fennállásakor készült ek, ezért pontos elemzés még nincs, hogy az intézkedés eltörlése majd mennyit változtat infláción.

"Azt látjuk, hogy az eddig várt 22-23 százalék körüli tetőzés most már inkább a 25 százalékhoz lehet közel, vagy akár 25 százalék felett is lehet egy kicsivel, éppen a két százalékpontos többlet miatt, és és az is látszik, hogy így jó eséllyel nem decemberben, hanem majd csak januárban fog tetőzni az infláció" – mondta Beke Károly.

