Jelasity Radován: lassulás jön, muszáj lesz alkalmazkodni

A tavalyinál 59,2 százalékkal alacsonyabb, 18,3 milliárd forint lett az Erste Bank adózott nyeresége idén az első kilenc hónapban, ugyanakkor folytatódott a hitelezés növekedése.

Ezzel kapcsolatban Jelasity Radován, az Erste Bank Hungary elnök-vezérigazgatója az InfoRádióban elmondta: a magyar bankszektor, beleértve az Erstét is, a gazdaság tükre, és mindazok a kihívások, amelyekkel a gazdaság szembenéz, a bankszektor mérlegében is megjelennek. Az első háromnegyed évet a tavalyi év hasonló időszakánál sokkal kisebb profittal tudták befejezni, ez egy közel 60 százalékos adózás utáni eredményt jelent. A bank bevételei kisebb mértékben nőttek a megemelt kamatoknak köszönhetően, viszont a működési kiadások drasztikusan megemelkedtek – főleg az egyszeri, a Sberbank miatt az Országos Betétbiztosítási Alapba történt 7,9 milliárdos befizetés miatt. Ezen túl még természetesen az árfolyam-, a rezsi- és bérnövekedések miatt is jelentősen nőtt a kiadás.

"Reménykedünk, hogy az év utolsó negyedévében sikerül ezen az eredményen javítani, de mindenesetre minden ágon látszik, hogy csökken a hitelezés – nemcsak a magasabb kamatok miatt, hanem a kisebb kereslet miatt is. Ez arra utal, hogy lassuló gazdaság előtt álló 2023-as évre fogunk ráfordulni" – mondta a bankvezető.

Az Erste Bank a jövő évre 0,2-0,5 százalék közötti gazdasági növekedéssel számol. Stabil működés Stabilan működik a bank a bizonytalan piaci környezetben is, tőkemegfelelése kiemelkedő – húzta alá a bank sajtótájékoztatóján az elnök-vezérigazgató. Jelezte azt is, hogy a hitelportfólió minősége az ügyfeleket sújtó pénzügyi nehézségek ellenére stabilan jó, a bank sokktűrő képessége magas. A bank működési bevétele 5,6 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát, 144,3 milliárd forintra nőtt.

A költségek főleg a Sberbank-kártalanítás miatti extra OBA-befizetés okán 26,7 százalékkal nőttek, 76,9 milliárd forintra.

Romlott a költség/bevételi arány, 53,3 százalékra az előző évi 44,4 százalékról.

A működési eredmény 11,3 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, 67,3 milliárd forintra csökkent.

Az új finanszírozás volumene 44 százalékkal 493 milliárd forintra nőtt az idei első kilenc hónapban, míg az ügyfélhitelek és kötvények állománya 15,5 százalékkal 2286 milliárd forintra bővült egy év alatt - ismertette. A nem-teljesítő hitelek (NPL) rátája 2,5 százalékra csökkent az egy évvel korábbi 2,9 százalékról.

A lakáspiac bővülése a második negyedévben megtorpant, ezért az új lakáshitelek folyósítása 3 százalékkal elmaradt 2021 azonos időszakának eredményétől. A személyi kölcsönök esetében a kihelyezés 11 százalékkal ugrott meg éves összevetésben. A babaváró hitel iránt 14 százalékkal csökkent a kereslet 2021 azonos időszakához viszonyítva.

Az Erste Befektetési Zrt.-nél kezelt vagyon 21 százalékkal nőtt egy év alatt, a privátbanki üzletág szeptember végén 853 milliárd forintos vagyont kezelt, ami stabilan a második helyet jelenti a hazai privátbanki szolgáltatók között.

Jelasity Radován elmondta: a lakossági hitelezésben az első 6 hónapban még a tavalyi volumen fölött voltak, a harmadik negyedévben ez a trend megváltozott, és október végére, novemberre már drasztikusan csökkent. Összességében az év első kilenc hónapjában körülbelül 5-7 százalékkal maradt el a tavalyi hasonló időszakhoz képest a lakossági hitelezés.

Az ingatlanhitelezésben volt a legjelentősebb visszaesés.

"Természetesen ha az MNB kamatot emel, az meglátszik a hitelek árazásán is. Jelenleg az Erstében egy ingatlanhitel több mint tíz százalékba kerül tízéves időtartamra, ami miatt természetesen sokkal kisebb a kereslet, de a kínálat is jelentősen megváltozott az utóbbi időszakban."

Befagyni, teljesen leállni a lakossági ingatlanhitelezési piac biztosan nem fog Jelasity Radován szerint.

"Láttunk azért már ehhez hasonló számokat 2012-2013-2014 környékén. Mi mindenesetre egy lassulásból indulunk ki, de – makroökonómiai szintről nézve – minél gyorsabban igazodunk hozzá az új kereslet-kínálathoz, minél gyorsabban igazodik a makrogazdaság az új realitáshoz, szerintem annál gyorsabban lehet majd újraindítani a gazdaságot, csökkenteni a kamatokat, és ennek megfelelően újra olyan kamatról beszélni, ami egy számjegyű" – fejtette ki az Erste Bank Hungary elnök-vezérigazgatója.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás