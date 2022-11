Hamarosan dönthetnek az üzemanyag-ársapkáról is

Pillanatnyilag csak olyan országokban olcsóbb a 95-ös benzin és a normál gázolaj literje a magyarországi 480 forintos hatósági árnál, ahová aligha autózunk el egy tankolásért: a benzin Andorrában átszámolva 272 forintba, Oroszországban 330 forintba, Fehéroroszországban 401 forintba, Törökországban 458 forintba kerül, míg az Egyesült Államokban 436 forintba a Holtankoljak adatai szerint. A gázolaj ára csak Oroszországban és Fehéroroszországban alacsonyabb a hazai hatóságinál: 345 forint és 401 forint – írja a vg.hu.

Tavaly még piaci feltételek mellett is kevesebbe került a normál üzemanyag 480 forintnál, amíg az árát októberben be nem fagyasztották, 2020-ben a benzin jellemzően még olcsóbb volt 400 forintnál, és a gázolaj is csak januárban lépte túl a 420 forintot. Menet közben a jogszabályok beszűkítették azok körét, akik hatósági áron vásárolhatnak benzint és gázolajat.

Piaci áron a 95-ös benzin literje 682 forintba, a gázolajé 792 forintba kerül, Magyarország ezekkel az értékkel nagyjából a középmezőnyben van. A benzin a hazainál 23 országban olcsóbb, a fenti országokon kívül például Ausztria kivételével az összes szomszédos országban. A gázolaj csak kilenc országban drágább a 43 ország árait vizsgálva.

Magyarországon a hatályos jogszabály szerint az év végéig marad ársapka a gázolajon és a benzinen, de – mint Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter közölte – az intézkedés addig marad érvényben, amíg szükség van rá, amíg az infláció indokolja, ez alapján a lap szerint hamarosan megjelenhet a kormányrendelet az üzemanyagárak befagyasztásának meghosszabbításáról.

Szeptemberben 167 millió liter benzin és 327 millió liter gázolaj kelt el Magyarországon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai szerint. Az eladott havi mennyiség az idén hónapról hónapra többnyire csökkent, ami azt is mutatja, hogy a lakosság igencsak rászorul, hogy kevésbé drágán jusson üzemanyaghoz. Bár a Magyar Ásványolaj Szövetség tagvállalatainak a forgalma nőtt az év első kilenc hónapjában, lényegében átrendeződés történt: az árverseny ideiglenes megszűntével a vevők átpártoltak a márkás, úgynevezett színes kutakhoz az árelőnyüket veszített „fehérektől”.

Nyitókép: Vera_Petrunina/Getty Images