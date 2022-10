A kormány meghosszabbította és kiterjesztette a kamatstopot

A kormány ezért 2023. június 30-ig meghosszabbította a 2022 januárjában bevezetett kamatstopot, valamint arról is döntött, hogy kiterjeszti annak hatályát. Ezt Nagy Márton, gazdaságfejlesztési miniszter jelentette be. Azt is közölte, hogy a kamatstop már a legfeljebb 5 éves kamatperiódusokban rögzített hitelkamattal nyújtott, államilag nem kamattámogatott jelzáloghitel-szerződéseket is megvéd a drasztikus kamatnövekedéstől.

Nagy Márton szerint így a kamatstop már 350 ezer családot véd meg attól, hogy szankciós kamatfelárat kelljen fizetnie, amelyből 284 ezret tesz ki a kamatstop hatálya alá eddig is tartozók száma (őket érinti a hosszabbítás), valamint további 66 ezret az újonnan érintettek köre (rájuk vonatkozik a kiterjesztés).

A gyakorlatban azt jelenti, hogy a kamatstopnak köszönhetően 2022-ben egy család 282 ezer forintot takarít meg, 2023 első félévében pedig 174 ezer forintra tehető az az összeg, amit a kormány intézkedésének köszönhetően nem kell kamatként megfizetnie. Megállapíthatjuk, hogy 2023 első félévében a kamatstop intézménye nélkül egy átlagos család törlesztőrészlete 55 százalékkal emelkedne.

A kamatstop intézményének megszűnését követően a kamatok a szerződésekben meghatározott szintre állnak vissza. A döntés a pénzügyi szektornak is előnyös, hiszen a bedőlő hitelek komoly kockázatot jelentenének minden szereplő számára.

A Kormány továbbra is folyamatosan vizsgálja, hogy milyen eszközökkel védheti meg leghatékonyabban a magyar lakosság biztonságát, és a magyar gazdaság versenyképességét. Ezért védtük meg a rezsicsökkentést, ezért hosszabbítottuk meg az üzemanyagárstopot és az élelmiszerárstopot, ezért emeljük a nyugdíjakat és emiatt indítottuk el az energiaintenzív kkv-k támogatási programját is.

Nyitókép: marchmeena29/Getty Images