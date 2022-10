Mélyponton a magyar kukoricatermés, és ez drága lavinát indít el

Bár még nincs vége a betakarításnak, az előzetes becslések alapján már látszik, hogy a megszokott 6-9 millió tonna helyett hárommillió tonna kukoricát takaríthatnak be idén Magyarországon, ami azt jelenti, hogy a feldolgozóiparban és az állattartásban is szükség lesz legalább kétmillió tonna import kukoricára – mondta érdeklődésünkre Kovács Nóra, az Agrárszektor.hu főszerkesztője.

Mivel az éves belföldi szükséglet 4-5 millió tonna szokott lenni – „ebben benne van a kukorica étkezési, takarmány jellegű, valamint ipari és vetőmag hasznosítása is” –, behozatalra lesz szükség, akár kétmillió tonna is lehet a pótlandó hiány. A hazai ipar nagyjából 2,5 millió tonna kukoricát igényel, takarmányozásra körülbelül kétmillió tonnát használnak évente – tudtuk meg a szakértőtől. Szerinte az importtal együtt elég lesz a kukorica a hazai szükséglet kielégítésére, nem lesz takarmányhiány.

„Egyértelműen rendkívüli az idei év, hiszen eddig minden évben jóval a hazai igények felett termelt a mezőgazdaság kukoricát, és jelentős, több millió tonnás export árualapunk is keletkezett, tehát ez egy történelmileg is minden szempontból rendkívüli évnek mondható. Az import Ukrajnából érkezhet, amely óriási kukoricaexportőr” – mondta Kovács Nóra.

Arról számolt be, hogy pár hónapja elindult a kukorica Ukrajnából, Magyarországra is, a becslések szerint

eddig egymillió tonna érkezhetett hozzánk, ráadásul olcsóbban, mint a magyar termés.

Arról is beszélt, hogy az uniós növényvédelmi rendelkezések nem érvényesek Ukrajnában – és Oroszországban sem –, vagyis ott használhatnak itthon tiltott szereket is.

„Magyarországon szűk négymillió tonna takarmányt gyártunk évente, ebből 2-2,5 millió tonna a baromfitenyésztés igénye, tehát egyértelműen ide jut a kukorica java. Az is egyértelmű, hogy megdrágult a kukorica, miután a háború kirobbant, illetve már sok éve tart a kukorica árának emelkedése. Az állattartóknak egyre nagyobbak a nehézségei, gondolhatunk itt arra is, hogy a magas energiaárak is sok mindent befolyásolhatnak. A már most tartó élelmiszer-drágulás még durvább lesz, de

az, hogy mennyivel fognak megemelkedni az árak, az majd csak a következő hónapokban fog kiderülni,

többek között azért is, mert az állattartóknak most jártak le az áramszerződései” – mondta az Agrárszektor.hu főszerkesztője, hozzátéve, hogy sok múlik azon, hogy tudják újrakötni az energiaszerződéseket.

A húsok és más állati termékek is drágulni fognak, vélhetően ezzel a fogyasztói szokások is változnak, kevesebben fogják mondjuk a túrót, a húst választani, mert nem fogják tudni kifizetni – vázolta fel, mi várható a közeljövőben.

A baromfi a legtakarmányigényesebb állat idehaza, így itt fog a leginkább visszacsapódni az áremelkedés – mondta Kovács Nóra. Úgy látja, ennek mértéke egyelőre nem megjósolható, de a következő hónapokban sok mindenre választ kapunk.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt