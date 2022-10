Kopint-Tárki: 25 százalékos infláció lehet jövő januárban

A világgazdasági feltételek romlása ellenére továbbra is 4 százalékos gazdasági növekedéssel számol 2022-re Magyarországon a Kopint-Tárki Zrt.

Palócz Éva, az intézet vezérigazgatója az InfoRádióban hozzátette: ez nagyjából beleillik a konszenzusba, és bár vannak felfelé mutató jelek is, de ugyanilyen mértékben lefelé mutatók is.

A gazdaság legnagyobb bajaként a pénzügyi egyensúlytalanságot említette, ami lényegében valamennyi területre kiterjed.

"Gond még a költségvetés hiánya, ami fiskális konszolidációt, más néven megszorítást igényel. Nagyon kedvezőtlen a külkereskedelmi egyenleg is, amely részben a cserearányok romlásából fakadt, hiszen tudjuk, hogy az energiahordozók ára, amelyeket mi nagy mennyiségben importálunk, óriási mértékben megnőtt. Maga az import volumene is nőtt, mert az év első felében túlfűtött gazdaságot láthattunk, amelyet elsősorban a magánfogyasztás húzott. Itt a választások előtti jóléti intézkedések pénzbővítő hatására kell gondolni. Ez az év folyamán fokozatosan gyengülni fog, tehát lefelé mutató kockázatot jelent az, hogyha lakosság pénze hamarább elfogy, illetve az infláció nagyobb mértékben emészti fel, mint amit most gondolunk" – sorolta Palócz Éva.

A Kopint-Tárki inflációs várakozása idénre 14 százalékos infláció. A jövő évi szám azonban még nagyon bizonytalan. A vezérigazgató szerint

az ideinél magasabb lesz 1-2 százalékponttal, most 16 százalékot valószínűsítenek.

Ugyanis mivel 2022 eleje még viszonylag alacsony, egy számjegyű inflációval telt, annak tükörképe jövőre az lesz, hogy az év/éves havi inflációs ráták 2023 első öt hónapjában még 20 százalék felett lesznek – nagyjából ott, ahol most vannak. Közben viszont lesz magasabb is: az év elején valamennyivel magasabb adatokat láthatunk majd, és aztán az év folyamán csökkenni fog a konjunktúrakutató mostani jelentése szerint.

"Az, hogy milyen mértékben csökken, attól is függ, hogy milyen lesz a gazdaság teljesítménye.

Ha nagyon erősen esik a gazdasági teljesítmény, akkor a kereslet szűkül, és akkor az infláció is nagyobb mértékben csökkenhet."

Az infláció tetőzésével kapcsolatban Palócz Éva elmondta: csak becsülni tudnak, mert sok esetben egy-egy kormánydöntéstől függ az áremelkedés mértéke. Például attól, hogy januártól kivezetik-e az üzemanyagárstopot.

A becslésük szerint az infláció

jövő év januárjában fogja elérni vagy megközelíteni a 25 százalékot,

és innen fog majd lejjebb menni, hónapról-hónapra.

A gazdaság bővülése 2023-ban 0 százalék körüli lehet. Most 0,5 százalékot vetít előre a konjunktúrjelentés, de ez lehet akár -0,5 százalék is, ugyanakkor – a mai ismereteik szerint – ebben a tartományban mozoghat majd.

