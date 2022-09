Általában sem jó a termés, de egy terményé különösen rossz

A várható hozam mellett a megemelkedett költségek miatt veszteséges lehet a termelés. Közben a műtrágyával is elkezdtek spórolni a gazdálkodók – írja a vg.hu.

Nyár derekán úgy látszott, hogy a búza, a repce, a kukorica és a napraforgó – kifejezetten az adott növény termelésére vonatkozó – költségei a 2021–2022-es szezonra jellemző hektáronkénti 370–450 ezer forintról 650 ezer körülire emelkednek – válaszolta a lap kérdésére Csősz Tibor, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) tanácsosa. Azóta romlott a helyzet, arra viszont egyelőre nincsenek pontos számok, hogy ez költségágon mit takar – tette hozzá.

A nyáron betakarított kalászosokat egyelőre jellemzően tárolják a termelők, abban bízva, hogy még emelkedik az áruk. Az eddigi, egyelőre nem nagy területen végzett betakarítási adatok ugyanis azt mutatják, hogy a napraforgó hektáronként 1,5-2 tonna körüli átlagtermést hozott, de vannak ennél rosszabb eredmények is. Csősz Tibor úgy fogalmazott, hogy általában

féltermésre számítanak a gazdálkodók.

Az elmúlt öt évben egyszer érte el az átlagtermés a 3 tonnát, az ötéves hektáronkénti átlag 2,87 volt – írják.

A kukorica arányaiban még rosszabb termést hoz, főleg az ország középső és keleti területein.

Kiderült az is, hogy a gazdálkodók műtrágyából be szokták szerezni előre a teljes évre valót, most ez koránt sincs így, ráadásul a vetőmagból is szűkös a kínálat.

A kukoricából azokat a táblákat kezdték el betakarítani, amelyekről nem tárolták be a terményt, hanem kombájn mellől értékesítették, például etanolgyárnak. Közben a MOSZ-hoz olyan hírek érkeztek, hogy már ezek a felvásárlók is csak szárított terményt vesznek.

A gázár emelkedése miatt viszont a szárítás rendkívüli mértékben megdrágult. A többség, amíg tudja, „lábon hagyja” a kukoricát, hogy kint a táblán veszítsen minél többet a víztartalmából, hogy a szárítással is spóroljanak.

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor