Új világ köszöntött be a Skodánál - képek

Ahogyan a digitalizáció, fenntarthatóság, és elektromosítás egyre nagyobb szerepet játszik az autógyártók életében, úgy igyekeznek ezt az átalakulást a márkaarculatukban is megmutatni, és vadonatúj dizájnnyelvezettel, logóval, és esetenként márkanévvel tükrözni a vállalat új vízióit és értékeit. Ez a megújulás most érkezett el a Škodánál – írja a Villanyautosok.hu.

Kedd este Prágában ugyanis lerántották a leplet a Vision 7S tanulmányautóról, ami nem csupán egy újabb elektromos modell a csehektől, hanem egyben a Modern Solid dizájnvilág legelső megtestesítője is. Ezt az új látványt 2023-tól kezdve fokozatosan vezeti be a vállalat a modelljein.

Az online is közvetített bemutatón Martin Jahn, a Škoda Auto értékesítési és marketingigazgatója elmondta, hogy az arculatváltásra alapvetően három okból volt szükség. Az egyik, hogy a digitális és elektromos átalakuláshoz egy megújult, felfrissített márkára volt szükség, a második, hogy jobban el szeretnének különülni a Volkswagen Csoport többi márkájától, a harmadik pedig az, hogy úgy érezték, hogy a vásárlók ízlése is változik, és ezt igyekeznek követni.

Our new #SKODA logo says hello! What do you think of the new wordmark & picturemark? — ŠKODA AUTO NEWS (@skodaautonews) August 30, 2022