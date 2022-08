Új autót venne most? Máris ennyi késésben van

Egy évet is várni kell, ha valaki most szeretne új autót vásárolni, készletről elvihető autókat levadászni pedig komoly utánajárást igényel. A szállítási idők terén egyelőre nem látható csökkenő tendencia, miközben az új autók ára átlagosan 20–40 százalékkal emelkedett az elmúlt évben – mondta el az Mfor kérdésére Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének (Gémosz) elnöke.

A jelenség sokat emlegetett oka a pandémia után kialakult csiphiány, amelyet más alapanyagok és köztes termékek, például az alumíniumötvözetekhez használt magnézium hiánya tetéz, az autógyártók emiatt nem képesek a megrendeléseket időben teljesíteni. A szalonokban a legtöbb helyen csak bemutató autót tartanak, készlet nincsen, a legtöbb gyár 5-10 százalék befizetését követően csak ügyfélrendelésre gyárt. Az előleget a megrendeléskor érvényes ár alapján állapítják meg, és az ár nem változik, amíg a vevő hozzájut a kocsihoz. A fennakadás jóformán valamennyi autógyártót – távol-keletieket és európaiakat – egyformán érint, ami jelentős hatással van a használtautó-piacra is.

KAPCSOLÓDÓ Használtautó-piac: visszatér a hiánygazdaság, itt a spekuláció Rekordot dönt a használt autók forgalma, mert nincs elég új kocsi....

Az elektromos autók piacán a várakozási idők valamivel rövidebbek, aminek az oka, hogy a gyártók az értékesített flottára összesen engedélyezett szén-dioxid-kvótát csak úgy tudják teljesíteni, ha elektromos autókkal ellensúlyozzák a belső égésűek túlfogyasztását.

A megnövekedett várakozási idő miatt kialakult az a gyakorlat, hogy a használt autókkal foglalkozó kereskedők maguk rendelik meg az új autót, majd azt később várakozási idő nélkül jelentős felárral értékesítik a vevőknek. Az árakat a kereskedők szerint az is tovább emeli, hogy a nyugati piacokon is kevesebb a használt autó, mivel a várakozási idő miatt nem tudják lecserélni autóikat az emberek, és sokan ki is várnak. Így szűkülő kínálat találkozik a növekvő kereslettel, ami az új autók piacán tapasztalthoz hasonló mértékű, 30-40 százalék körüli áremelkedést eredményezett az elmúlt egy évben.

KAPCSOLÓDÓ Autóipari helyzetkép: sorban állnak a vevők, és évekig tarthat a sor Ha most érne véget az ukrajnai háború és szűnne meg Kínában a koronavírus-járvány újabb hulláma, akkor is évekig...

A használtautó-kereskedők úgy látják, hogy az elektromos autók iránti kereslet az energiaárak emelkedése miatt jelentősen növekedett, ami a használtpiacon 40–50 százalék körüli áremelkedést generált az utóbbi évben. Jó minőségű hibrid autókat pedig szinte képtelenség behozni külföldről. Ezeket most Nyugaton sem szívesen cserélik le, mert nagyobb biztonságot ad, hogy fosszilis és elektromos üzemanyaggal is működnek.

Nyitókép: roibu/Getty Images