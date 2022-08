Otthonaik eladására kényszerülhetnek a "Kádár-kockák" lakói

A vg.hu számol be arról a felmérésről, amelyet az ingon.hu végzett a legújabb hirdetők között. Ebből az derül ki, hogy a tulajdonosok majdnem 39 százaléka azért akarja eladni jelenlegi házát, mert kisebb és korszerűen szigetelt, vagyis olcsóbban fűthető ingatlant szeretne.

Márpedig a hetvenes-nyolcvanas években, típustervek alapján épült, úgynevezett "kádár-kockák" a legkevésbé energiahatékony házak. Ráadásul 9x9 méteres alapterületükkel még nagy méretűnek is számítanak.

Ezek fűtését tavaly még havi 50-60 ezer forintból meg lehetett oldani, most viszont több százezerbe kerülhet

- írja a portál.

Akiknek nincs pénzük házuk korszerűsítésére, azok szinte biztos, hogy a megtöbbszöröződő rezsit sem tudják majd kifizetni. Így, más megoldás híján, házuk eladása mellett döntöttek nemrég – idézi a vg.hu a felmérés eredményét.

A cikk arról is ír, hogy a rezsicsökkentés módosítása kényszerpályára vitte az ingatlanpiacot is. Már nemcsak azok akarják eladni korszerűtlen házaikat, lakásaikat, akik nem tudják megfizetni a megemelkedett rezsit, hanem azok közül is többen igyekeznek szabadulni az ingatlanjaiktól,

akik korábban befektetési céllal vásároltak régebbi házakat, lakásokat.

A portál azonban idézi az ingon.hu megállapítását, amely szerint "a befektetők nem tűnnek el a piacról, hanem egy alacsonyabb árszinten visszatérnek, akár a leértékelődő, nagy és korszerűtlen ingatlanokra is vevők lesznek, mert van tőkéjük a felújításra, és céljuk a továbbértékesítés".

Nyitókép: Pixabay