Kevesebb lett az ukrán munkavállaló hazánkban, mint a háború előtt

Annak ellenére, hogy nagyon magasak voltak az elvárások, számos cég jelezte, hogy szívesen alkalmazna ukrán vendégmunkásokat, a kormány is könnyített az adminisztratív terheken, a valóság azt mutatja, hogy a menekültek nem feltétlen munkát keresni érkeztek, csak konkrétan a háború elől menekültek el – vélekedik Fehér Tamás, a ManpowerGroup magyarországi ügyvezetője.

A tapasztalatok ráadásul azt mutatják, hogy több, eddig Magyarországon dolgozó ukrán munkavállaló, miután megérkeztek a családtagjai, továbbutazott Németországba vagy Lengyelországba, ezért legfeljebb ugyanannyi vagy kevesebb ukrán munkavállaló van jelenleg Magyarországon, mint a háború kitörése előtt.

Mindez részint azzal is magyarázható, hogy megszűnt az úgynevezett ingázás Ukrajnából, másrészt az ukrán munkavállalók egy része egész egyszerűen hazament fegyvert fogni, hogy megvédje az otthonát – tette hozzá Fehér Tamás, arra is emlékeztetve, hogy az ukrán nők a gyerekeikkel jellemzően anyaként, tehát védelmezőként tartózkodnak Magyarországon, és azért sem állnak munkába, mert nehézkes lehet a gyerekek elhelyezése.

A ManpowerGroup ügyvezetője szerint

a kiesett ukrajnai munkaerőt a hazai toborzók Ázsiából próbálják ellensúlyozni.

Az elsődleges célpiacok, ahol kapcsolatokat építenek, de akár irodákat is nyitnak: Vietnám, Fülöp-szigetek és Indonézia. Fehér Tamás úgy véli, a következő évek trendje ebbe az irányba fog mutatni, de felhívta a figyelmet: ezek már tényleg távolabbi kultúrákból érkező munkavállalók lesznek, szemben az ukránokkal, akikkel sok közös gyökerünk van. Ázsiában már az általános napi életviteli szokások is nagyban eltérnek, tehát a problémát okozhat a befogadás és a nyelvi nehézség is. Fehér Tamás megjegyezte, ez egyébként az ukrán munkavállalók esetében is hátrányt jelent Magyarországnak, mert míg a lengyelekkel, de akár a szlovákokkal is jól megértetik magukat, addig itt biztosítani kell tolmácsot. „Korábban megoldás volt az orosz nyelv, ami jelen pillanatban pszichológiailag nem feltétlen a legjobb megoldás” – tette hozzá.

Magyarországon a külföldi munkavállalók túlnyomó többsége, akár 90-95 százalék, összeszerelő üzemekben dolgozik, emellett fellelhetők az építőiparban, legritkább esetben pedig irodai területeken is.

Nyitókép: MTI/EPA/Stanislav Kozliuk