Nem kell aggódni a tojás miatt

Kevéssé ismert, hogy Ukrajna az európai tojástermelésben és -ellátásban is jelentős szerepet tölt be, ugyanis a tojóállomány és a tojás egyaránt fontos exporttermékük. A szomszédunkban zajló háború súlyos következményekkel jár az ottani tojástermelésre nézve is, többek között milliós nagyságrendben vágtak le tojóállományt az élelmiszerellátási problémákkal küszködő lakosság étkeztetéséhez, illetve pusztultak el állományok takarmányhiány miatt. Mindezek mellett az Európai Unióban az önellátottság továbbra is biztosított, mivel a termelés évek óta stabilan néhány százalékkal meghaladja a fogyasztást és az exportot. Statisztikai adatok szerint tavaly az EU 18 ezer tonna tojást importált, míg az export 28 ezer tonna volt – olvasható a NAK sajtóközleményében.

Az uniós tagállamok a legutolsó 2021-es felmérés alapján mintegy 372,4 millió tyúkférőhellyel rendelkeztek, amely közel 2 százalékos növekedés az előző évhez képest. A 27 tagország adatai alapján a hazánk által is preferált – és állategészségügyi szempontból is előnyösebb – úgynevezett feljavított ketreces technológia aránya 48 százalék, amely lassan csökken, míg ezzel szemben az EU-s bürokrácia által erőltetett alternatív tartásmódok aránya nő.

Ami a hazai helyzetet illeti:

nincsenek ellátási gondok; van, és lesz is elegendő tojás az üzletekben,

ugyanis a szakemberek szerint a hazai boltokba kerülő tojás mintegy 85-90 százaléka hazai termelésből származik, a fennmaradó 10-15 százalék pedig uniós piacokról biztosítható. A rendszeresen ellenőrzött, kitűnő minőségű hazai étkezési tojás termelése tavaly 16 százalékkal haladta meg a 2020. évit, és a KSH adatai szerint az elmúlt évtized legjobb eredményét érte el a hazai termelés: 1 milliárd 273 millió darabot.

Nyitókép: Balogh Zoltán