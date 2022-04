Az árstop után elszabadulhat a liszt ára

Lakatos Zoltán, a Gabonaszövetség gabonafeldolgozói tagozatának elnöke, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta a VG-nek, hogy bár a malmok jelentős része már most feltöltötte a búzakészleteit, hogy június végéig meglegyen az őrléshez szükséges alapanyaguk, az is biztos, hogy vissza fogták a termelésüket és június 30-ig kvótát határoztak meg.

A jelenlegi lisztárak körülbelül 100-105 ezer forintos tonnánkénti búzaárra vannak alapozva. Mivel a piacon most 130-135 ezer forint a búza ára, ez csak úgy tud kijönni, hogy benne vannak a múlt évről áthozott olcsóbb búzák is, és a drágábbak is. Amikor viszont már csak az elmúlt hónapokban vásárolt, drága búzából készül a liszt, a liszt mostani 155-165 forint körüli kilónkénti átadási árának 200-220 forint körülire kell emelkednie – mondta Lakatos Zoltán.

A gabonaipari szakember szerint ezzel párhuzamosan a fogyasztóknál is borítékolható az áremelés. Az árstop elvileg május 1-jéig él, annak feloldásakor jelentősen drágul a liszt a boltokban – persze, ha az árbefagyasztást meghosszabbítja a kormány, akkor ez később következik be. Az árstop feloldása miatti drágulás mellett a fogyasztóknak azzal is szembe kell nézniük, hogy a búza drágulása miatt június-július környékén további jelentős áremelkedés következik, amennyiben a malmok elérik a már említett 200-220 forint körüli átadási árakat.

A szakértő azt is elmondta, hogy bár a búza állapotáról még korai lenne nyilatkozni, de hála az esőnek idén közepes termés várható, így a kérdés nem az, hogy mennyi búza terem Magyarországon, hanem az, hogy mikor ér véget az orosz–ukrán háború. Ha nem, és szabad lesz az export, akkor óriási, az árakat tovább emelő hatással kell számolni, hiszen az ukrán és az orosz export kiesésével körülbelül 30 millió tonna gabona fog hiányozni a Közel-Keletről, Törökországból és az észak-afrikai országokból.

Nyitókép: pixabay