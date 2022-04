Ha utazna húsvétkor, sokat már ne töprengjen rajta!

Húsvétkor is utazásra készül a magyarok nagy része: a szálláshelyek üzemeltetői élénk látogatottsággal számolnak április közepén például a jellegzetes borvidékeken, az Őrségben, a nyugat-dunántúli és észak-magyarországi városokban, településeken, illetve a fővárosi környéki régióban, a Balatonnál, továbbá a kastélyok, nemzeti parkok, gyógyvizes pihenőhelyek környékén – értesült a Magyar Nemzet ágazati körökből.

Ahogy márciusban, ezúttal is főként a wellnessjellegű pihenést részesítik előnyben a magyarok, emellett egyre többen fizetnek be az aktív, természetközeli kikapcsolódást és a húsvéttal kapcsolatos családi, tavaszköszöntő programokat kínáló szolgáltatásokra – úgy is, hogy tavalyhoz képest mindenütt legalább 15-20 százalékkal emelkedtek az árak, leginkább a magas energiaköltségek, a munkaerőhiány és az alapanyagok drágulása miatt.

Több régióban 80 százalék fölötti telítettséggel számolnak húsvétkor a négycsillagos hotelek, miközben egyre keresettebbek a felújításokon átesett panziók, vendégházak is, illetve a szezonkezdetre készülő magánszálláshelyek – jelezték a piaci szereplők.

A szórás igen nagy

Akad olyan népszerűbb vidéki szálloda, ahol csaknem négyszázezer forintért lehet három-négy napos utazási csomagot foglalni húsvétra, de olyan ajánlatokat is találnak az érdeklődők, amelyeket még jóformán a tavalyi árakon, személyenként néhány tízezer forintért vehetnek igénybe ebben az időszakban – olvasható.

Az ünnep közeledtével ugyanakkor országszerte egyre fogynak a szabad kapacitások, így aki utazásra készül április közepén, de még nem döntött, érdemes ezen a héten gondoskodnia a szálláshelyről – tanácsolták a szolgáltatók.

