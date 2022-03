1,3 millió embert érintő banki változás közeledik az MKB és a Budapest Bank fúziójával

Magyar Bankholding tervei szerint március 31-én egyesül a Budapest Bank és az MKB Bank. A Takarék Csoport 2023 második negyedévében csatlakozik az egyesült bankhoz. A fúzió első lépése több mint 1,3 millió banki ügyfelet érint - mondta az InfoRádiónak Ginzer Ildikó, a Magyar Bankholding vezérigazgató-helyettese.

"Úgy próbáltuk az átállási forgatókönyv különböző lépéseit összeállítani, hogy az az ügyfelek számára semmilyen teendővel ne járjon; az ügyfelek számlaszámai változatlanul megmaradnak, ugyanazokat a kártyákat használhatják a lejáratig vagy addig, amíg cserére vagy pótlásra nincs szükség valamilyen okból" - tette világossá.

Újdonság lesz viszont, hogy április 5-én már a kibővült, egységesített fiókhálózattal várják az ügyfeleket, 143 bankfiókkal, 66 városban. Ezt követően az ATM-hálózat valamennyi eleme a honos ATM-eknek megfelelő kondíciókkal használható, ezekhez csatlakozik majd a Takarékbank több mint ezer terminálos ATM-hálózata is.

Lesznek ugyanakkor átállási napok.

"Április 1-jén pénteken délben bezárnak a fiókok, 2-án és 3-án bankszünnap lesz az azonnali fizetési rendszerre vonatkozóan, szombaton és vasárnap estig ez a szolgáltatás nem lesz elérhető, és az elektronikus csatornákat sem tudják ekkor az ügyfelek igénybe venni. Április 4-én, hétfőn a fiókok zárva tartanak, addigra azonban a fizetésforgalmi szolgáltatások és az elektronikus csatornák már ismételten elérhetőek lesznek" - hívta fel a figyelmet Ginzer Ildikó.

A bankkártyák vásárlási és készpénzfelvételi célú használata azonban az átállási napokban sem lesz korlátozva, de javasolják, hogy

az ügyfelek ezekben a napokban mindenképp a "fizikai bankkártyát" tartsák maguknál,

mert az digitális bankkártyákkal való fizetésben az elektronikus csatornák átállítása miatt lehetnek kiesések.

Arculatváltás is lesz: az átállásos hétvégén a Budapest Bank fiókjai megkapják az MKB arculati elemeit, de ez nem lesz egységes, megmaradnak a Budapest Bank egyes márkaelemei is a könnyebb tájékozódás miatt. Az arculatváltás az elektronikus fiókokat is érinti.

Az MKB arculati elemei nem változnak.

Az érintett ügyfelek száma körülbelül 1,3 millió.

Nyitókép: MTI/Soós Lajos