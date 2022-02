Most már valóban beköszöntött az egységes csomagolású cigaretták kora

Az elmúlt hetekben az ismert brandjeleket egységes barna csomagolás váltotta fel a dohánytermékek esetében, de az egészségóvó feliratok/képek természetesen megmaradtak – kezdte Lengyel Antal hozzátéve, hogy az esetlegesen tavalyról megmaradt, nem egységcsomagolású termékek korlátlan ideig értékesíthetők az üzletekben.

Az egységcsomagolás jelentette plusz költségek – a szakértő elmondása szerint – a gyártók oldalán jelentkeztek, hiszen rájuk hárult egy új csomagolási forma bevezetése, ilyen szempontból tehát a kiskereskedelem nem érintett.

A Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetségének elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy az egységes csomagolást elsőként Ausztráliában vezették be, de már az unió országaiban is van rá példa, köztük Franciaországban, ahol három éve van gyakorlatban. A nemzetközi tapasztalatok alapján pedig az várható, hogy egyre több országban fogják alkalmazni az elkövetkezendő években – tette hozzá.

Megjegyezte azt is, hogy bár arra vonatkozóan egyelőre nincs statisztika, hogy a csomagolás egységesítése miatt csökken-e a dohánytermékek irányi kereslet, a francia tapasztalatok azt mondatják, hogy

nem ennek a gyakorlatnak a hatására változott a dohányterméket fogyasztók köre.

Lengyel Antal szerint a változtatás jelenleg inkább a kiskereskedelemre ró nagyobb terhet, hiszen az üzletek polcain való eligazodás új kihívást fog jelenteni a kereskedők számára, kiváltképp azok számára, akik újként kerülnek be az értékesíti csatornába. Értelemszerűen a dohánytermékeken feltüntetésre kerül a márkajelzés, de a színek alapján való eligazodás a múlté lesz, tehát a trafikosoknak nagyon oda kell majd figyelniük – fűzte hozzá.

A szövetség elnöke szerint a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a változás után a vásárlók még keresik a megszokott csomagolású termékeket, így az is előfordulhat, hogy akár egy másik kiskereskedelmi üzletbe is hajlandóak elmenni a megszokott kinézetű termékért.

Emlékezetes, Lázár János 2015 nyarán, akkor még a Miniszterelnökséget vezető miniszterként jelentette be, hogy a kormány egységes csomagolást kíván bevezetni a dohánytermékek esetében, az eredetileg tervezett 2019. május 20-ig határidőt azonban végül két és fél évvel kitolták.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs