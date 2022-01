Korányi G. Tamás: véget vetett egy korszaknak a Fed

A Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság, vagyis a Fed irányadó monetáris döntéshozó testületének szerdai ülését megelőzően a részvénypiacokon jó hangulat uralkodott, az előző egyhetes „szenvedés” után fellélegezett az amerikai piac, a Dow Jones 800 pontos emelkedésben volt, és mindenki arra számított, hogy az esés korrekcióját élik át, ez azonban végül nem így történt – fogalmazott Korányi G. Tamás.

Ugyanis Jerome Powell Fed-elnök az ülésen eléggé kemény hangot ütött meg, világossá téve, hogy március végétől esedékes lesz a kamatemelés, amire sok éve nem volt már példa a Fed gyakorlatában, illetve az is kiderült: befejeződik a gigantikus, több ezer milliárd dolláros eszközvásárlási program, már csak kincstárjegyeket vásárolhat a központi banki rendszer 10 millió dollár értékben márciusig. Ráadásul egyelőre arról sincs szó, hogy az eddig megvásárolt eszközöket mikor fogják értékesíteni. A tőzsdei szakértő elmondása alapján mindez együtt jár az eddigi 0–0,25-ös alapkamat 0,25–0,5-ös sávba való emelésével, egyértelműen jelezve: vége egy korszaknak. Tehát a dollár erősödik, viszont a finanszírozás megnehezül, megdrágul, ami pedig a részvénytartók számára nem jó hír.

A fentiek komoly esésekhez vezettek szerda estére: a Dow Jones végül „csak” 0,4 százalékos vesztéséggel zárt, igaz, ez 850 pontos csökkenést jelentett egy napon belül. Szokás szerint főként a technológiai papírok nyögték a szerdai napot, amin például az sem segített, hogy a Tesla a vártnál valamival jobb gyorsjelentést publikált. Ennek kapcsán viszont, köszönhetően a borús hangulatnak, inkább azt emelték ki az elemzők, hogy a cég által tervezett 25 ezer dolláros olcsó autót még el sem kezdték fejleszteni a globális chiphiány miatt, valamint hogy a 2022-re remélt önvezető teherautójuk megjelenése is tolódik a következő évre, tehát inkább kis fanyalgás fogadta még a jó számokat is – jegyezte meg Korányi G. Tamás, hozzátéve: ez a hangulat a következő napokban is folytatódni fog, és már az európai tőzsdéken is érzékelhető.

4iG

Hazai vizekre evezve, a szakértő a 4iG tőkeemeléséről elmondta: az informatikai és egyre inkább távközlési cég pár hónappal korábban jelentette be, hogy megvásárolja Digit, illetve hogy a Nyugat-Balkánon, Albániában, Montenegróban és Macedóniában kíván terjeszkedni. Továbbá, hogy a megvásárolt Telekom-portfólióját az Antenna Hungáriába kívánja helyezni, mely eddig száz százalékban állami tulajdonú cég volt. A hatalmas portfólió apportálása révén viszont így a 4iG-hez kerül a részvények többsége.

A fenti folyamatok ugyanakkor hatalmas tőkét igényelnek – folytatta a tőzsdei szakértő –, aminek részeként a Rheinmetall AG részvényvásárlással és tőkeemeléssel 25,12 százalékos tulajdont szerez 4iG-ben. A német nagyvállalat emellett részt vesz egy összesen 125 milliárd forint értékű, több lépésben megvalósuló zártkörű tőkeemelésben is. Az alaptőkeemelés 670 forint kibocsátási értékű 4iG-részvények forgalomba hozatalával valósul meg.

Az eddigi 100 millió darab részvény további 185 millió darabbal fog növekedni, miközben Jászai Gellért megőrzi 50,1 százalékos többségi tulajdonát a 4iG-ben, 25,1 százalék lesz a német hadiipari cégé, és 8 százalék a lisszaboni alapé, míg a közkézhányad egyelőre lecsökken. Korányi G. Tamás szerint a jó hír, hogy Jászai Gellért mellett az új részvényesek vállalták, hogy egy évig nem adnak el a részvényeikből, tehát ez az ára annak, hogy a 830-as piaci szinthez képest olcsóbban emelnek tőkét. A hírre a 4iG-papírok szerdán 4, csütörtökön pedig további 1 százalékot erősödtek.

A szakértő meglátása szerint a német hadiipari befektető megjelenése előrevetíti, hogy a 4iG lehet a Nagykanizsára tervezett magyar harcjárműgyár – aminek a Rheinmetall a fő partnere – informatikai beszállítója.

Nyitókép: monsitj/Getty Images