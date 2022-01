Nagyot ment több kisebb hazai cég is a tavalyi évben

A hazai tőzsdei cégek körében a Masterplast volt az, amely az utóbbi két év során a legnagyobb áremelkedést produkálta, mintegy meghatszorozva korábbi értékét, így jelenleg 4300 forinton állnak a korábbi 700 forintos szinthez képest – ismertette az InfoRádióban Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő, hozzátéve, hogy a cég vezetői nemrégiben álltak elő az idei frissített terveikkel.

A Masterplast 2021-es árbevétele 190 millió euró körül alakult, ami több mint 50 százalékkal haladta meg a 2020-ast, részben egy német akvizíciónak köszönhetően – egészségügyi textíliák gyártása terén, ami a járvánnyal összefüggésben egy komoly felfutást jelentett. Az EBITDA-juk (adó- és kamatfizetés, illetve értékcsökkenési leírás előtti eredmény) megduplázódott, az adózott eredményük pedig 2 és félszeresére, 6 millió euróról 15 millió euróra nőtt – sorolta a szakértő kiemelve: ráadásul úgy sikerült egy 16 milliárd forintos beruházási programot végrehajtaniuk, hogy ebből 10 milliárd állami támogatás volt, tehát elég volt a saját tavalyi EBITDA-juk a beruházásokra. Az a 8 milliárdnyi kedvezményes, 2 százalékos kamatozású hitel pedig, ami a növekedés körvényprogramból származott, amit az év végén felvettek, most ott áll a számlájukon, ráadásul euróban. Így összességben körülbelül 23 millió eurója van a cégnek, ami momentán magyar és külföldi építőanyagipari cégeket figyel, és várhatóan az idei évben kerül majd sor komolyabb akvizícióra 30-40, akár 50 millió euró elejéig, illetve az is kiderült, hogy 2023-ban már 500, előre legyártott elemekből összeállított, úgynevezett mobilház értékesítést tervezi a Masterplast – tette hozzá Korányi G. Tamás, aki szerint

Nagyot ment közben az Alteo is. A cég 2019-ben ismertette 5 éves, hosszú távú stratégiai elképzeléseit, amiben az szerlepelt, hogy 2024-re szeretnének egy 7 milliárdos EBITDA-t elérni, eljutva a BUX-kosárba, mely tervek mára mind teljesültek, ahogyan az akkor vázolt 25 milliárdos beruházási programjuk jelentős része is – emelte ki a tőzsdei elemző. Így aztán az Alteo a következő 5 évre már 35 milliárdos beruházást tervez, amiben benne foglaltatnak különböző megújuló energiaforrások, napelemparkok vásárlásai is, de egyéb cégek akvizíciójával nem nagyon számolnak, mint ahogyan külföldi terjeszkedéssel sem. Viszont ez a szerves növekedés a tervek szerint azt eredményezi majd, hogy 2026-ra már 11 milliárdos EBITDA-t érhet el a cég, így a tavalyi osztalék is jelentősen fog nőni a következő években.

De a AutoWallisnál sem a „hasukat süttették” a számok alapján – értett egyet Korányi G. Tamás. A cég már túl van egy jelentős akvizíciós hullámon, valamint egy részvénykibocsátáson. Bár a 2020-as év a járvány miatt meglehetősen kedvezőtlenül alakult a számukra is, de ehhez képest „csodásak a számok” – tette hozzá a szakértő –, hiszen a nagykereskedelem négyszer több autót értékesített, a kiskereskedelem duplázott, a használtautó-értékesítés pedig harmadával nőtt esetükben a tavalyi évben, ami csaknem 25 ezer autót értékesítését jelenti. Mindemellett az autóbérlés is 60 százalékkal nőtt, így 207 milliárdos árbevételt, 7 milliárdos EBITDA-t vár az AutoWallis, és még lehet tere a növekedésnek, ha a számok ezt visszaigazolják.

