Két számjegyű bővülés az építőiparban – a szakértők bólogatnak

Meghaladta a várakozásokat az építőipar novemberi teljesítménye, kevesebb új szerződés mellett is van elég megrendelés - reagáltak a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataira elemzők.

Novemberben 12,3 százalékkal, 2021 első tizenegy hónapjában 11,2 százalékkal nőtt az építőipar termelése az előző év azonos időszakához képest. Az előző hónaphoz mérve 4,9 százalék a termelési volumen emelkedése a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján. A megkötött új szerződések volumene 50,0 százalékkal csökkent - jelentette a KSH.

Az elemzők a visszafogottabb szerződésállományt részben az állami beruházások csökkenésének tulajdonítják. A mérséklődés az Századvég Konjunktúrakutató Zrt. makrogazdasági üzletágának vezetője szerint indokolt, mert a kereslet ezzel együtt is kiemelkedő. Regős Gábor hangsúlyozta, hogy

az építőipari termelés felfelé húzhatta a gazdasági teljesítményt a negyedik negyedévben.

Az adatok annak ellenére kedvezőek, hogy az építőipar az előző év azonos időszakában is jól teljesített, nem magyarázható tehát bázishatással az emelkedés - tette hozzá.

A Takarékbank vezető elemzője úgy véli, hogy

az otthonteremtési és felújítási támogatások kedvezően hatottak

az építőiparra, és visszatérni látszanak a magyar piacra a külföldi befektetők is. Horváth András szerint a keresletet a hitelkamatok emelkedése fékezheti, bár ezt a zöldhitel részben ellensúlyozhatja. Nagyobb kihívásnak tartja az alapanyag-ellátást és azok drágulását, ami kivitelezések és beruházások csúszását is okozhatja. Az exportkorlátozás némileg javított a helyzeten, de a korábbi alacsony árak várhatóan nem térnek már vissza - tette hozzá. Az elemző szerint a nehézségek ellenére a magyar építőipar 2022-ben is jó évet zárhat.

Nyitókép: Pexels