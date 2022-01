Már többet vásároltunk, mint a járvány előtt

Az ünnepi kereskedelmi forgalom, beleértve a novemberi black friday időszakokat is, erős volt, növekedett a piac. Vámos György szerint mindez annak köszönhető, hogy nőtt a gazdaság, és a kereskedelem szekere a gazdasághoz van kötve, másik oldalról pedig kedvezőbbé váltak a gazdasági körülmények, így azt lehet látni a statisztikában, hogy az őszi hónapokban már 5-6 százalékos ütemben bővült a kiskereskedelmi forgalom volumene, tehát az eladott áru mennyiség. Az éves kilátások is kedvezők, a vállalati jelzések is ezt támasztják alá.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára érdeklődésünkre hangsúlyozta: a karácsonyi forgalom is különösen erős volt, a hagyományos üzleteket rengetegen keresték fel.

Mindez azt jelenti, hogy 2021 egészét nézve a kiskereskedelmi forgalom a becslés szerint 3 százalékkal növekedett. Ezzzel nemcsak a 2020-as, hanem

a járvány előtti, 2019-es év teljesítményét is túllépte a piac

– emelte ki.

Vámos György közölte: hagyományosan az élelmiszerpiac mozgása, hullámzása mindig kisebb, a piac kiegyenlítettebb, hiszen a családoknál ez egy kiemelt költekezési terület, de itt is tapasztaltak növekedést. Ugyanakkor az iparcikkek vásárlásánál, érthető okok miatt a karácsonyi ajándékvásárlásnak köszönhetően, megugrott a forgalom, nagyobbrészt decemberben. Ezen belül az egyes területek eltérő képet mutatnak, de a legkeresettebb termékkörök közzé tartoztak a műszaki cikkek, de elmondható az is, hogy a szokásos hagyományos ajándékokból egyaránt többet vásároltak – fejtette ki a főtitkár.

A webáruházak növekedési üteme az elmúlt években 30-40 százalék körül volt, 2019-ben és 2020-ban 40 százalék fölött volt a lépték. 2021-ben a növekedés üteme 20-25 százalék között mozgott. A szakember szerint mindez azt jelenti, hogy a növekedés üteme ugyan csökkent, de nagyobb szeletről van szó, és az a forgalmi többlet, amely jellemzi a mérlegben az online kereskedelmet, jelentős marad továbbra is.

Az arányokat nézve azt lehet látni, hogy az elmúlt két esztendőben is 10-12 százalék körül mozgott a webkereskedelem részaránya a teljes kiskereskedelmi forgalmon belül. Vagyis a vásárlók a jelentős növekedés ellenére azért a pénzük döntő részét hagyományos üzletekben költik el – tette hozzá Vámos György.

Nyitókép: d3sign/Getty Images