ÉVOSZ: a feketézők még mindig túlsúlyban vannak

A kereslet és kínálat kiegyenlítődésének éve lesz 2022, ami kedvező hatással lehet az árakra, és a szakmunkás, valamint mérnök hiányból eredő feszültséget is jobban lehet majd kezelni a korábbiaknál kisebb mértékű, az idei 5100 milliárd forint körüli termelési értéket 5-6 százalékkal megfejelő növekedés közben – nyilatkozta a VG Podcastnak, az Építési Vállalkozások Országos Szakszövetségének elnöke.

Koji László mások mellett arra is kitért, szerinte a magyar építőipar, igenis, jó perspektívákat kínál, éppen ezért is igyekeznek hazahívni a nehéz években, azaz 2008-2014 között külföldre szegődött szakmunkásokat és mérnököket. Harminc éve áramlik a munkaerő keletről nyugatra, Magyarország sem kivétel, de már az itthoni sikeres cégek, is meg tudják adni nettó jövedelemben a kinti bérek 65-70 százalékát, miközben itthon olcsóbb a megélhetés – hívta föl a figyelmet. Mindehhez hozzátéve a vállalkozások kiegészítő ajánlatait, béren kívüli juttatásait, valamint a kormány családi otthonteremtési támogatásait, erős mágnes keletkezik. A hazahívás harmadik lába maga a család – tette hozzá.

A szakember egyébként elégedetlen az otthonfelújítási és otthonteremtési támogatásoktól remélt piactisztulással, noha ma minden ötödik épülő és felújítás alatt álló ingatlan mögött van számlaadáshoz és műszaki tartalom leíráshoz kötött állami támogatás vagy kereskedelmi hitel. Könnyelműséget elsősorban a – nem támogatott – lakásfelújításoknál tapasztalnak a magánmegrendelők részéről, akiknek 60 százaléka nem szerződik írásban a kivitelezőkkel, és sem referenciát, sem a szakképzettségüket igazoló dokumentumot nem kérnek.

Konjunktúra idején a kontároknak is nagyobb terep jut,

de a megrendelőket is képezni kell, és a vissza nem térítendő, de számlás munkákhoz kötött támogatásokkal ösztönözni. Hozzá kell szokni ahhoz is, hogy egy-egy jó szakmunkásra három-négy hónapot várni kell, sőt, érdemes. Érdemi előrelépést a fekete- és szürkegazdaság visszaszorításában a szigorú és rendszeres hatósági ellenőrzések hozhatnak – derült ki az elhangzottakból.

Nyitókép: Pexels.com