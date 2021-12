Omikronveszély: három forgatókönyvre készülnek

Még mindig nagyon keveset tudunk a Dél-Afrikában felfedezett omikron-variánsról, így aztán annak várható gazdasági hatásait sem lehet pontosan megmondani. A két legfontosabb, gazdaságpolitikai-relevanciájú kérdés, hogy valóban fertőzőképesebb-e, mint az eddig variánsok és hogy az új variáns mennyire ellenálló a vakcinákkal szemben. Az ING Bank viszont a két kérdés egyes kimenetelei alapján elkészített három forgatókönyvet arra, hogy milyen irányt vehet a világgazdaság az omikron fertőzőképességétől és vakcinakerülésétől függően – írja a Portfolio.

Az optimista forgatókönyv szerint az omikron mindössze „vihar a teáscsészében”, azaz sokkal nagyobb riadalmat kelt előzetesen, mint amekkora problémát a valóságban okozhat. Ez történhet azért is, mert a variáns valójában nem képes kiszorítani a deltát, de azért is bekövetkezhet ez a forgatókönyv, mert valójában enyhébb megbetegedéseket okoz, mint a jelenleg domináns variáns. Ez a forgatókönyv feltételezi továbbá, hogy a vakcinák hatékonyak lesznek a variánssal szemben.

Gazdasági szempontból ez lenne a legkedvezőbb helyzet. Ekkor a jegybankok folytathatják a következetes szigorítást, a Fed például felgyorsíthatja az eszközvásárlási program kivezetését decemberben, és három kamatemelést is előirányozhat 2022-re. Az eurózónában ebben az esetben is lassulás következne be, de azt még a delta ellen hozott lezárások okozzák. Ebben az esetben az amerikai növekedés 5,8 százalék lehet 2022-ben, az eurózóna 4,2 százalékkal nőhet jövőre

A második, az alapforgatókönyv szerint az omikron valóban gyorsabban terjed, mint a delta. Ebben az esetben a jelenleginél magasabb immunitási szintek kellenek, hogy a járványt kontrollálni lehessen. E forgatókönyv szerint a vakcinák hatékonysága gyengébb lesz az omikronnal szemben, mint a deltával szemben, de továbbra is erőteljes védelmet nyújt a súlyos betegséggel szemben.

Ebben az esetben az omikron megjelenése könnyen még szigorúbb kormányzati fellépést indokolhat a karácsonyi időszak előtt, de a relatíve magas átoltottság és a tömegesen beadott harmadik oltások miatt az európai kontinens némileg jobb helyzetben van, mint a világ többi térsége. Ha a vakcinák megfelelő védelmet nyújtanak, akkor a fogyasztói bizalom nem fog akkora ütést kapni a bank közgazdászai szerint.

A jegybankok kivárhatnak decemberben, ugyanis néhány héten belül kiderülhet, hogy pontosan mivel is állunk szemben, persze az infláció továbbra is központi téma lesz, ezért valamekkora mértékű jegybanki szigorítás elkerülhetetlen lesz jövőre.

Ha ez a forgatókönyv válik valóssá, akkor a bank szerint az Egyesült Államok 4,4 százalékkal, az eurózóna 3,8 százalékkal növekedne 2022-ben, vagyis jelentősen mérséklődne a növekedés az optimista forgatókönyvhöz képest, de azért még így is stabil növekedést várhatunk.

A negatív forgatókönyvben az ING azt feltételezi, hogy az omikron jelentősen csökkenti a vakcinák adta védelmet a súlyos fertőzéssel szemben, ami rendkívül sebezhetővé teszi az EU-t és az Egyesült Államokat, a kórházak ismét jelentős terhelés alá kerülnek. Az omikron egyben súlyosabb lefolyást is okoz, mint a delta

Azok az országok, amelyek leginkább a vakcinákra alapozták a védekezést (azaz Európa nagy része és az Egyesült Államok) újra teljes lezárásba vonulna 2022 elején. A gazdasági aktivitás ezzel jelentős ütést kapna, de a helyzet már nem lenne annyira rossz, mint 2021 telén.

Ez a forgatókönyv elakasztaná a kilábalást, időben még tovább elnyúlóvá téve. A legrosszabb forgatókönyv esetén egészen döbbenetes lassulással számol az ING: az Egyesült Államok mindössze 1,3 százalékkal, az eurózóna 2,1 százalékkal nőne jövőre.

