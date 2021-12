A NAV is belevetette magát az adventi forgatagba

A fél országra kiterjedő razziába fogott az adóhivatal: a szervezet munkatársai az ajándék- és az édességárusokat keresik fel. A revizorok nemcsak a kisebb-nagyobb boltokban vizsgálódnak majd, hanem a piacokon, az adventi vásárokon és a bevásárlóközpontokban is – derül ki a Mediaworks Hírcentrumának összeállításából.

A hatóság revizorai már munkához is láttak szinte a fél országban. Az adóhivatal legfrissebb, nyilvánosságra hozott ellenőrzési terve szerint a főváros mellett Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Pest megyében, valamint Vasban vették kezdetüket a vizsgálatok – teszik hozzá.

„A revizorok elsősorban az ajándékboltokat, az édességárusokat és azokat a kereskedőket keresik fel, amelyek a decemberi időszak jellemző árucikkeit kínálják vevőiknek”

– mondta a a NAV szóvivője. Kis Péter András hozzátette: több megyében a vendéglátók is számíthatnak hatósági érdeklődésre, vagyis például a forralt bort árusítóknak sem kell meglepődniük, ha a vásárlás végén a vevő adóhatósági igazolványt mutat fel.

A szóvivő szavaiból az is kiderült, hogy a NAV emberei ezúttal is azt vizsgálják, hogy a pénztáros ad-e nyugtát, számlát, megfelelően használja-e az online pénztárgépet, és fontos az is, hogy a vállalkozó szabályszerűen bejelentette-e az alkalmazottait.

Akadnak megyék, ahol rövidebb ­ideig tartanak a most meghirdetett ellenőrzések, de egyes helyeken egészen az esztendő végéig vizsgálódnak majd a NAV-osok. Az adóhivatal közléséből egyébként arra lehet következtetni, hogy a csokimikulás és a karácsonyfadísz mellett az építkezésnek is szezonja van, jelenleg hat megyében is építőipari razzia zajlik.

