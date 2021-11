Körkép – Rákaptunk a Zöld Otthon Programra

Jelentős az érdeklődés a Növekedési Hitelprogram (Nhp) részeként októberben elinduló Zöld Otthon Program iránt – közölték a pénzintézetek.

Az OTP Bank kiemelte, hogy bár az Nhp Zöld Otthon Program indulása óta alig egy hónap telt el, komoly érdeklődést tapasztalnak a programban elérhető lakáshitel termékek iránt. Ráadásul azok az ügyfelek, akik már eljutottak az igénylésig, tisztában vannak a feltételekkel, erre utal az is, hogy jelentős részük igyekszik maximálisan kihasználni a kedvezmények összekapcsolásában rejlő lehetőségeket. Ezt támasztja alá az OTP Bank számára készült, a lakosság körében végzett legfrissebb kutatás, amely szerint a közeljövőben új otthont vásárlók és építők 87 százaléka hitelt szeretne felvenni lakáscéljai megvalósításához. Jelentős részük (71 százalék) érdeklődik egy olyan kedvező kamatozású zöld lakáshitel iránt is, amelyből kifejezetten energiahatékony új lakást lehet vásárolni vagy építeni.

Az Erste Bank az indulás óta több mint 200 hitelkérelmet fogadott be összesen 4,6 milliárd forintot meghaladó értékben, csaknem 19 milliárd forintnyi ügylet van összesen folyamatban. Novemberben már folyósították az első hiteleket. A piaci zöldhitel esetében az átlagos hitelösszeg 30 millió forint, míg a zöld otthonteremtési hitelnél 12 millió forint. A banknál az ügyfelek mintegy 60 százaléka mindkét terméket igényelte. Az ügyfelek 60 százaléka építési célra igényelte a hitelt, a vásárlások aránya 40 százalék.

A Gránit Bankhoz is jelentős számú hiteligénylés érkezett, amelyek 55 százaléka új lakás vásárlásra, 45 százaléka pedig új lakás építésre vonatkozott. Az emelkedő piaci hitelkamatok mellett a bank által kínált, kiemelten kedvező 1,99 százalékos Nhp Zöld Lakáshitel kamat még vonzóbbá tette a konstrukciót azok számára, akik új lakásba kívánnak költözni - emelték ki. A Gránit Banknál az elmúlt hónapokban több mint százmilliárd forintos nagyságrendű hitelösszegre végeztek el online előbírálatot - zöld hitel és jelzáloghitel esetében együttesen - az ügyfelek, akik digitális ügyfélfiókot is regisztráltak az ügyintézéshez. A bank e trend folytatására számít 2022-ben is.

A Magyar Bankholding tagbankjai azt közölték, hogy a Budapest Banknál az Nhp Zöld Otthon Lakáshitel igénybevétele iránt folyamatosan nő a kereslet. Jelenleg elsősorban az új lakás vásárlása dominál, mint finanszírozási cél. Az építkezések szezonalitására tekintettel az új lakások építésére igényelt zöld hitelek iránti fokozottabb keresletet a jövő év elejétől várnak. A Budapest Bank az ingatlanhitel-piaci pozíciójának megfelelő hitelkihelyezésre számít a programban a hitelintézetek számára biztosított 200 milliárd forintos hitelkeretből.

Az MKB Bank is jelentős érdeklődést tapasztal az Nhp Zöld Otthon Program keretében elérhető termék iránt, sőt egyre több ügyfél már a hitel igényléséig is eljutott. Ugyanez igaz az együtt igényelhető kamattámogatott hitelre is. A tervezett volumeneket minimálisan a jelzáloghitelezésben elért és elérendő piaci részesedése függvényében állapítja meg a bank.

A Takarékbanknál szintén nagy az érdeklődés a termék iránt, az első hónapban 5 milliárd forintnyi hitel igényeltek az ügyfelek. A banknál átlagosan igényelt hitelösszeg 20 millió forint, de viszonylag gyakori a kifejezetten nagy összegű, 60-70 millió forintos igénylés is. Az igénylések növekedésével számolnak, egyrészt mert egyre többen ismerik meg a konstrukciót, másrészt az alapkamat emelkedése tovább támogatja a kölcsön elterjedését, harmadrészt pedig az ország messze legnagyobb fiókhálózatát fenntartva sok térségben egyedüliként kínálják helyben a lehetőséget. Azzal számolnak, hogy akár már 2022 első felében kifogyhat a jelenleg rendelkezésre álló keret.

