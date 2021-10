Szén, mikrochip, böllér – itt a hiánycikk-körkép

A koronavírus-pandémia okolható részben a legtöbb hiánycikkért, de közel sem a világjárvány az egyetlen oka annak, hogy a Föld több kontinensén egyszerre néznek szembe az emberek azzal, hogy amit eddig egyértelműnek vettek, ahhoz most sokkal nehezebb hozzájutni. Amerikában csak Los Angeles kikötőjében mintegy 200 ezer konténer ragadt a partoknál a CNN cikke szerint: a kikötő vezetője szerint kétheti munka kirakodni mindazt, ami a hajókon vesztegel.

A múlt héten Joe Biden elnök döntése értelmében a kikötő megkezdhette a nonstop üzemet, ami enyhíthet ezen a helyzeten, ám így sem áll helyre majd a normál működés egészen 2022 tavaszáig. Az év végi nagy vásárlói roham előtt a nagy mennyiségű ki nem rakodott konténer óriási problémákat okoz, ráadásul az amerikai autógyártók is nagyon várnak azokra az alapanyagokra, amelyek a hajók fedélzetén érkeztek. Az amerikaiak ugyanakkor nincsenek egyedül: lássuk, a világ mely táján mi okozza a problémákat!

Kína: szinte minden hiánycikk

Kínában a papírtól a gyerekjátékig, a széntől a textilekig, az élelmiszertől a mikrochipekig mindenből hiány alakult ki, és ez a karácsonyra is kihathat Michal Meidan, az Oxfordi Energiatudományi Intézet munkatársa szerint. A BBC cikke azt írja, a hiányok gyökere az energiakrízisben keresendő: Kína nagy mértékben szénerőműfüggő, a szén ára pedig igencsak megnőtt, a kínai fogyasztókra azonban nem lehet ezt továbbterhelni, így hát egyszerűen kevesebb energiát tudnak előállítani és továbbadni számukra.

A bányákban alkalmazott szigorúbb biztonsági ellenőrzések, az árvizek és a környezetvédelmi intézkedések csak mélyítették a krízist. Így miközben egyre nagyobb az igény Kína termékeire, egyes gyáraknak kevesebb energia áll rendelkezésükre vagy bizonyos napokon nem termelhetnek.

Amerikai helyzet: palackozott víz és tolaettpapír

Ruházat, kisállat-eledel, wc-papír, palackozott víz és gyerekjáték: az amerikaiakat már figyelmeztették, hogy az idei karácsony nem arról fog szólni, hogy minden, amit csak akarnak, elérhető lesz. Ennek oka a kikötők problémái mellett más országok gyártóinak koronavírus okozta gondjaiban is rejlik: a Nike például Vietnámban gyártat nagy mennyiségben, ahol viszont sok gyárnak be kellett zárnia.

India: mikrochipek

A telefonokban és számítógépekben is használt chipek iránti globális kereslet már a járvány előtt is nőtt az 5G-technológia bevezetése miatt. Az otthoni munkavégzésre való áttérés a kereslet további növekedéséhez vezetett, mivel az embereknek szükségük volt munkahelyi laptopokra vagy webkamerákra.

Indiába a járvány miatt kevesebb alapanyag jutott el, amin az ország energiahiánya még többet rontott: most már kritikus a szénhiány. A szakértők szerint az indiai családok is megsínylik a villamosenergia-árak emelkedését. A magas infláció miatt az élelmiszer és az olaj ára már most emelkedik.

Brazília: a kávéval lehet gond

Az országot sújtó szárazság fagyokkal és a kávétermesztés természetes ciklikusságával kombinálva nagyon rossz évet hoz, amit a magas szállítási árak és a konténerhiány tovább rontott. Ennek hatását a fogyasztók érzik majd. A vízenergiát nagy mértékben hasznosító ország energiaiparát is negatívan befolyásolják a szárazságok.

Nigéria: nincs mivel főzzenek

A folyékony gáz hiánya a nigériaiakat leginkább a konyhában érinti – ennek híján újra szén vagy fa fölött kell főzzenek. Az ország behozott gázra támaszkodik, ami egyre mélyíteni fogja a krízist.

Britek: a brexit a baj

Nagy-Britanniában eközben leginkább a munkaerőhiány minden probléma gyökere, és szinte az összes ágazatot érinti. Nincsen elegendő kamionsofőr, aminek következtében az áruk nem jutnak el rendeltetési helyükre. A benzinválság ugyan már csitult, de egyéb területek érintettek: egyes gazdák kiöntik a tejet, mert nincs kinek eladniuk, és nincs elég böllér sem, így a sertés- és csirketenyésztők is bajba kerültek. Boris Johnson ennek ellenére azt mondja, ez a brexitet követő átmeneti időszak, természetes folyamat, melyben nem tervezi, hogy több alacsonyan képzett bevándorló jöhessen az országba. Mindezek mellett a vendéglátóiparban is munkaerőhiány alakult ki.

