Kettős présben a magyar taxisok

Egyre nehezebb helyzetben vannak a magyarországi taxisok, mert amellett, hogy a koronavírus-járvány ezt az ágazatot sem kímélte, a folyamatosan növekvő üzemanyagárakkal is szembe kell nézniük – írja a Világgazdaság.

A Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi inflációs adatai szerint a taxik átlagos kilométerdíja alig felerészben követi a benzin és a gázolaj áremelkedését. Ma egy kilométernyi utazás taxival – a KSH adatai szerint – 322 forintba kerül átlagosan Magyarországon.

Emiatt 30 százalékkal emelnék a mostani 700 forintos alapdíjat, a 300 forintos kilométerárat és a 75 forint per perces várakozási idő költségeit a fővárosi taxisok. A lapnak a Taxis Szövetséget vezető Metál Zoltán felidézte: az elmúlt öt évben 18 százalékkal, 278-ról nőtt 322-re az országos átlagos kilométerár a taxisoknál, az üzemanyag-átlagár mindeközben 29 százelékkal emelkedett (az elmúlt egy évben pedig csak 6 százalékkal nőttek a kilométerdíjak, míg a benzin ára 22-vel). A benzinár-emelkedés miatt a tankolás most a költségek egyötödét jelenti. Emellett drágult a kocsik fenntartása és az ötévenkénti autócsere is terhet ró a fuvarozókra, utóbbit nehezíti még a koronavírus-járvány okozta keresletcsökkenés is.

