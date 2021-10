Már üveghiány is sújtja az autógyárakat, van, hogy "félkész" kocsikat adnak át

A chiphiány továbbra is sújtja az autógyártókat. Vannak, amelyek már leálltak egy időre, hogy valamennyi "puffert" felhalmozva tudják újraindítani a gyártást, mások csökkentették a gyártott mennyiséget, és olyanról is hallani, főleg az Egyesült Államokban, hogy félkész autókat adnak át, például a rádió vagy a navigáció hiányzik belőle, és azt ígérik, hogy az első szervizkor beépítik a vevőnek – sorolta Szécsényi Gábor, az Autó című szaklap főszerkesztője.

Sokféle megoldás van, de mindnek az ok jelentős részben a chiphiány.

"Azért jelentős részben, mert közben alapanyaghiány is sújtja az autóipart, a chipek mellett hiányoznak főleg műanyag- és üvegalkatrészek is, mind a koronavírus okozta leállítás utáni újraindítás miatt. Lassabban pörögnek föl ezek a beszállítói láncok, mint azt az autógyártók szeretnék" – ismertette a szakember.

Jó ideje fennáll már a chiphiány, de a végéről sem a chipgyártók, sem az autógyártók nem tudnak biztosat mondani. Becslésként a legpesszimistábbak azt mondják, hogy 2022 nyarára normalizálódhat a helyzet.

"Az is gond ugyanis, hogy ezek az egyszerű chipek nem túl nagy haszonnal értékesíthetők, és amikor a járványban leálló autógyártók visszamondták a megrendelések többségét, akkor

a chipgyártók egy magasabb színvonalú megrendeléshez jutottak, hiszen a laptopokban, mobiltelefonokban dolgozó chipek legalább egy nagyságrenddel okosabbak, mint egy átlagos autós chip.

Vagyis ha erre átállt a chipgyártói oldal, akkor már nem szívesen áll vissza egy olcsóbb, egyszerűbb technológiára. Van olyan gyártó, amely arra hivatkozik, hogy ezt a fajta technológiát ő már úgymond ki is dobta, és ahhoz, hogy újra egyszerűbb chipeket tudjon gyártani, újra fejlesztenie vagy beruháznia kell. Úgy tűnik tehát, hogy bármennyire olcsók az autógyáraknak szükséges chipek, nehéz belőlük elegendőt találni" – vázolta a helyzetet az Autó főszerkesztője. A gyári becslők tehát mindkét oldalon legkésőbb 2022 nyarára teszik a helyreállást.

A Skoda vezérigazgatója nemrég úgy nyilatkozott, hogy ebben az évben nagyjából 100 ezerrel kevesebb autót tudnak majd legyártani – és ugye ez csak egyetlen gyártó kieső kapacitása, más gyártók több százezres kibocsátás-csökkentésről beszélnek. Ez hatással lesz az árakra, több okból is.

"Egyrészt már jelentős részben eltűntek a gyártói kedvezmények, hiszen az elkészült vagy raktáron lévő autókat magasabb áron tudják eladni. További ok, hogy a rendelkezésre álló kevés chipet igyekeznek a drágább modellekbe beszerelni - ha gyártanak, a magasabb felszereltségeket gyártják, mert azokon nyilvánvalóan nagyobb a haszon. Emiatt

hatványozottan érinti a chiphiány és az áremelkedés azokat, akik alapmodellre vadásznak.

Mindennek még van egy olyan hozadéka, hogy ha nem tudunk új autót venni, eltűnnek vagy jelentősen csökkennek az akciók, megnőnek a várakozási idők – ma már nem egy gyártónál akár egy éves várakozási időt is mondanak. Drágulnak az új autók, aminek kereslet- és árfelhajtó hatása van a használt autókra. Ráadásul mindettől függetlenül is emelkednek az autóárak, részben az uniós széndioxid-emissziós büntetések miatt, amelyek technológiai fejlesztésekre és ezzel áremelésekre, vagy a büntetés kifizetésére kényszerítik gyártókat. Bármelyik is történik a végeredménye áremelés" – zárta a felsorolást Szécsényi Gábor.

Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek