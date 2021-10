Az ágazat vesztesége 11,6 milliárd dollár, azaz hozzávetőlegesen 3564 milliárd forint lehet a jövő évben a IATA becslése szerint: ha ez nagyjából beválik, az azt jelenti, hogy a koronavírussal sújtott három év összvesztesége a légi közlekedésen belül meghaladja majd a 200 milliárd dollárt, azaz a 61 446 milliárd forintot.

"Túl vagyunk a válság legmélyebb pontján: bár továbbra is súlyos problémáink vannak, a fellendüléshez vezető út kezd körvonalazódni" - idézi az IATA főigazgatóját, Willie Walsht a The Guardian cikke. Walsh az utazási korlátozások enyhítését is kéri, mivel érvelése szerint a mai adatok, ismeretek, vakcinák és tesztek birtokában a tavaly februárban bevezetett intézkedések nem tekinthetők már relevánsnak.

"Az utazási korlátozások szabályai bonyolult és zavaros hálót alkotnak, amelyben nagyon kevés az összhang.

Kevés bizonyíték támasztja alá a folyamatban lévő határkorlátozások érvényét és az általuk okozott gazdasági pusztítás létjogosultságát.

A teljesen immunizált emberek korlátozás és vizsgálat nélkül kellene hogy utazhassanak" - vélekedik.

Walsh a IATA Bostonban rendezett éves találkozóján beszélt minderről. Érintette a repülőgépek fedélzetén jelenleg kötelező maszkviselés témáját is, megjegyezve, ennek az intézkedésnek sem kell meghatározatlan ideig életben maradnia. Példaként a 2001. szeptember 11. után hozott intézkedéseket említette, melyek túlnyomó többsége annak ellenére van mind a mai napig életben, hogy

a technológiai fejlődés már a legtöbbet feleslegessé tette.

"Egy nappal tovább sem kell ezeket az intézkedéseket életben tartanunk, mint ameddig valóban elengedhetetlenek" - vélekedik.

Walsh az Egyesült Királyságot negatív példaként hozta fel: mint említette, a reptereken határátlépéskor februártól augusztusig végzett 3 millió tesztből mindössze 42 ezer lett pozitív, ami napi 250 tesztet jelent, miközben az országban 35 ezres napi fertőzésszámok mellett nincsenek korlátozások.

"Az embereket hagyni kellene szabadon utazni. Egyértelmű, hogy a légi közlekedés biztonságos" - mondja.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás