Új hatóság állt munkába

Megkezdte működését a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága.

A hatóság elnöki tisztségére Orbán Viktor miniszterelnök Biró Marcellt nevezte ki, aki miniszterelnöki megbízottként augusztus 1-jétől a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának felállításával kapcsolatos előkészítő munkáért felelt.

A hatóság önálló szabályozó szervként, a kormánytól függetlenül működik és éves beszámolási kötelezettséggel tartozik az Országgyűlés felé - tették hozzá.

A szervezet azzal a céllal jött létre, hogy stabil működési és szabályozási környezetet biztosítson az olyan kiemelt ágazatok számára, mint a szerencsejáték-szervezés, a dohánykiskereskedelem, valamint biztosítsa a bírósági végrehajtók és a felszámolók szervezetrendszerének hatékony működését.

"Egyúttal végérvényesen szakítva a 2010 előtti állami koncessziókkal kapcsolatos felelőtlen kormányzati döntések rendszerével, a hatóság kiszámítható szakmai munkájával támogatja az állam, koncessziókhoz köthető tevékenységét" - áll a közleményben.

Kiemelték, hogy a 2010 óta meghozott kormányzati intézkedéseknek köszönhetően jelentősen nőtt az átláthatóság és hatékonyság számos, a hatósághoz tartozó, korábban alulszabályozott területen.

Az elmúlt 10 évben elért eredmények fenntartása mellett a hatóság célja az innovatív megoldások elterjedésének elősegítése, valamint a fogyasztók érdekeinek széles körű védelme.

A hatóság feladatkörébe tartozó egyes területek nemzetgazdasági szempontból is jelentős szerepet töltenek be. A nemzeti szuverenitás megőrzése érdekében is kiemelten fontos ezen ágazatok hatékony és kiszámítható működésének a biztosítása - írták.

Nyitókép: MTI/Beliczay László