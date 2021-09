Kínai szárnyakat kaphat az Ikarus

A mátyásföldi Ikarus Ipari Park jelenlegi kínai tulajdonosai elektromos buszokat akarnak gyártani a 28 hektáros területen. Csan Hsziao-zsung vezérigazgató ugyanakkor azt is közölte az Index-szel, hogy

szeretnénk megszerezni az Ikarus márkanevet is.

Hogy ennek mekkora esélye van, egyelőre nem tudni.

Az Index bejutott a régóta üresen álló, pusztulóban lévő régi gyárépületekbe is. A jelenlegi állapotokat jellmezve azt írják: törmelékhalmok, romok, lepusztult épületek mindenfelé. „Mintha bombatalálat ért volna egy stratégiai fontosságú üzemet.”

A lap mások mellett arra is kitért, hogy a kerület polgármestere örülne, ha a kínaiak sikerrel járnának, és ismét felvirágozna a buszgyártás. „Azelőtt az Ikarusnak két üzeme is működött a kerületben, több ezer embernek adva munkát. Ha ilyen számokban ma már nem is lehet gondolkodni, mindenképp jó lenne, ha a visszahonosított buszgyártás révén az itt lakók előtt új munkalehetőségek nyílnának” – hangsúlyozta a Kovács Péter.

