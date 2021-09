Elérhető Magyarországon a Google Pay

A Google gyors és kényelmes fizetést ígér a felhasználóinak, a fizetési adatokat többlépcsős biztonsági rendszerrel védő, Google Pay applikációján keresztül – idézi a közleményt a Portfolio. A tavaly novemberi hivatalos hazai start után, az érintésmentes fizetés tehát külön applikáción keresztül is elérhetővé vált.

A Google Pay integrált módon egyes bankoknál már eddig is elérhető volt, például a K&H Banknál és egyes külföldi szolgáltatóknál, mint a Revolut, a Curve vagy a Monese. A Google Pay ráadásul beszállókártyák és hűségpontok tárolását és kezelését is lehetővé teszi.

A fizetési rendszer úgy működik, hogy az applikáció csak a felhasználó virtuális kártyaszámát osztja meg a tényleges számlaszám helyett. Szintén figyelemre méltó az a biztonsági funkció, amit arra az esetre építettek be, ha a telefont elveszítenék, vagy ellopnák. A „Find My Device” segítségével a tulajdonos felkeresheti a telefonját és zárolhatja, vagy akár törölheti is annak tartalmát – teszi hozzá a lap.

A mobilfizetési funkció Wear OS alapú okosórákra is elérhető lesz majd, de egyelőre még nem tudni mikortól.

Nyitókép: MTI/AP/Marcio Jose Sanchez