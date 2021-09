Negyedik hullám – Óriási a régiónkénti szórás a munkavállalók beoltottsága terén

Mészáros Melinda az InfoRádiónak kifejtette: 2021 őszén, hasonlóan a 2019-es évhez, szinte minden ágazatban párhuzamosan van jelen a munkaerőhiány, valamint a munkaerőtöbblet. Jellemző továbbá, hogy a képzett munkaerő mellett már a képzetlen, de betanított munkára alkalmas munkavállalók iránt is jelentősen megnőtt az igény. A feldolgozóipar egyes területein ugyanakkor egy más típusú tendencia is mutatkozik, miután a LIGA az elmúlt napokban arról értesült, hogy a gépjárműgyártás vonatkozásában egyes alkatrészgyártó vállalkozások létszám- és termeléscsökkentésre is készülnek szeptember-október hónapban.

A szakszervezeti elnök szerint utóbbi ma még nem a törzsmunkavállalókat érinti elsősorban, hanem a magyar kölcsönzött munkavállalókat, és ettől nagyobb számban más országokból érkezett külföldi dolgozókat.

Emellett a feldolgozóipar bizonyos területein – a munkaerő leküzdésére – az elmúlt hónapokban és években nagyon nagy létszámban foglalkoztattak külföldi munkavállalókat , ami változatlanul megfigyelhető. De a hazai munkavállalók iránti igény is jelentősen növekedett, például a feldolgozó- és élelmiszeripar egyes területein, valamint a mezőgazdaságban. Mészáros Melinda megjegyezte, utóbbi terület esetében ráadásul a magyar munkavállalókkal nem is pótolható a munkaerőhiány, ezért nagy számban érkeztek, és várhatóan fognak is még érkezni az előttünk álló hónapokban munkavállalók a távoli országokból, például Vietnámból vagy Indiából.

A már említett elbocsátások hátterében elsősorban a termeléscsökkenés áll, illetve a megrendelésállomány csökkenése.

Mészáros Melinda tájékoztatása szerint egyes gépjárműalkatrész-gyártó vállalkozásoknál 10-15 százalékos a visszaesés, ami összeköthető a nagy konszernek leállásával, tehát az autógyártás akadozásával. A LIGA elnöke megjegyezte, véleményük szerint bizonyos területeken

át kellett volna állni a raktározásra, ami egyébként nem jellemző

az érintett vállalkozásokra. De bíznak abban, hogy az elbocsátások átmenti jellegűek lesznek.

Negyedik hullám

Az észak-magyarországi régióban alacsony a beoltott munkavállalók száma, a közép-dunántúli régióban pedig kiemelkedően magas – ez derült ki a LIGA Szakszervezetek legfrissebb, országos szintű, regionális bontásban végzett felméréséből, melyben azt vizsgálták, hogy hogyan készülnek a vállalatok a koronavírus-járvány 4. hullámára.

„Komoly megbetegedési számmal az elmúlt 2-3 hónapban nem találkoztunk ezeken a területeken – ismertette a részleteket Mészáros Melinda –, bizonyos nemzetközi vonatkozású vállalkozások még a Magyarországon érvényes szabályokhoz képest jelenleg is szigorúbb szabályozást alkalmaznak, tehát például kötelező maszkhasználatot, változatlanul fenntartották a korábbi hullámok ideje alatt érvényes protokollt. Más vállalkozások is fölmérték a korábban megtett intézkedések hatásait, hatékonyságát, és ennek következtében döntenek majd, amennyiben emelkedik az esetszám, hogy milyen újbóli intézkedések bevezetésére kerül sor.”

A szakszervezeti vezető elmondta, hogy a vállalatoknál jellemző, hogy azokat az ellenőrző, fertőtlenítő állomásokat, amelyeket korábban is működtettek, változatlan formában fenntartották, és igyekeznek elkerülni azt, hogy a vállalatok területén is emelkedjen az esetszám az elkövetkező időszakban.

„Pozitív intézkedéseket is bevezettek annak érdekében, hogy minél nagyobb számban oltassák be magukat a munkavállalók, nagyon sok esetben

plusz szabadnapokat,

munkaidő-kedvezményt adnak,

bónuszokat,

anyagi, természetbeni juttatásokat biztosítanak

a munkavállalóknak abban az esetben, hogy ha beoltatják magukat” – mondta Mészáros Melinda.

A LIGA Szakszervezetek közleményt is kiadott arról, hogy a munkáltatók pozitív motivációval segítsék a negyedik hullám megelőzését.

Régiónként hatalmas különbségekről számolt be Mészáros Melinda: „Nagyon szórt az arány,

az észak-magyarországi régióban alacsonyabb a beoltott munkavállalók száma, más területeken, például a Közép-Dunántúlon kiemelkedően magas.

Itt egyes vállalkozásoknál akár 80-90 százalékos is az oltottak az aránya, míg más régiókban sajnos ennek az ellenkezőjét is tapasztalhatjuk.”

Nyitókép: Smederevac/Getty Images