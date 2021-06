Holdinggá alakul a 4iG

A magyar informatikai nagyvállalat hétfőn a részvénykereskedési nap zárását követően a Budapesti Értéktőzsdén közölte, hogy a stratégiai fókuszterületekhez illeszkedő holdingstruktúra alapját három nagy szervezeti egység képezi majd: az informatika, a telekommunikáció és a távközlési infrastruktúra, valamint az űripar.

Emellett, a cégcsoport sikeres átalakulása, valamint a gyors növekedésből adódó feladatok hatékony kezelése érdekében, a 4iG Nyrt. úgy határozott, hogy a terület és a folyamatok irányítását önálló vezetőre bízza. A döntésnek megfelelően vezérigazgató-helyettesként a jövőben Linczényi Aladin igazgatósági tag felel a holdingszervezet kialakításáért és a növekedési stratégia végrehajtásáért.

Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatója a meghatározó szervezeti átalakulás kapcsán közölte: vezető piaci pozíciókat kívánnak kiépíteni az IT és ICT szolgáltatások széles területén, és jelentős növekedést terveznek a hazai és a régiós távközlési piacon is. A cél az, hogy az eredményszemléletű növekedés fenntartása mellett sikeresen integrálják a cégcsoporthoz érkező új vállalatokat és elindítsák azokat az átalakításokat, amelynek eredményeként a 4iG Nyrt. Magyarországon és a régióban is meghatározó technológiai holdingvállalattá fejlődhet.

A társaság szándéka az, hogy az organikus és akvizíciókkal támogatott növekedés üteméhez igazítva fokozatosan – a jelenlegi elképzelések szerint 1-1,5 év alatt – alakítsa át a szervezeti felépítését a befektetési célterületeknek megfelelő holdingstruktúrába – jelezte a tőzsdei szereplő. Tápai Tamás A cégcsoport vezetésébe most érkező szakember általános vezérigazgató-helyettesként a 4iG IT szervezeti egységének napi operatív irányítását végzi majd. Az okleveles mérnöktanár, mérnök informatikus, multinacionális környezetben szerzett projektvezetői, felsővezetői és vállalatirányítási tapasztalatokat. Szakmai pályafutását olyan társaságok fémjelzik, mint az Audi Hungária Motor Kft., a MOL Nyrt., a T-Systems Magyarország Kft.

Nyitókép: Facebook/4iG