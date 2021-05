Hamarosan mindent tudni fognak a turistákról

Akár már jövőre elérheti a 2019-es szintet a magyarországi turizmus, amelyet a korábbinál többet költő, de nem több mint húszmillió vendégből álló vendégkörre kell építeni, mert nagyobb tömeget egy tízmilliós országba hívni nem célszerű - mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója a Világgazdaságnak.

Az interjúban a vezérigazgató közölte: ha nem tör ki a világjárvány, már az idén vagy jövőre meglett volna az eredetileg várt ötvenmillió vendégéjszaka. 2019-ben tartottak ugyanis 41,5 millió éjszakánál.

Mint mondta, nem a vendégéjszakaszám az egyetlen fontos mutató, sokkal fontosabb az egy vendégre jutó napi költés.

Két éve csaknem húszmillió turista járt nálunk, már nem annyira mennyiségi, sokkal inkább minőségi ugrás kell. Többet költő, minőségi vendégkör a cél. Ezért is jó, hogy egyre nagyobb számban jöttek a tengerentúlról is turisták.

Ha nincs a Covid, az amerikai vendégek száma már megelőzte volna a britekét

- ismertette Guller Zoltán.

Az interjúban felidézik, hogy a vendéglátóhelyeknek és a turisztikai attrakcióknak még az idén kötelező lesz regisztrálniuk a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK). Guller Zoltán elmondta, ennek alapján teljes mértékben adatalapú ágazatirányításra térhetnek át az intuíciókon alapuló helyett. Közölte, hogy ezzel az elsők között lesznek Európában.

Ismertetése szerint 2019 nyarától Magyarország valamennyi, csaknem negyvenezer szálláshelyének elemzik az adatait, így pontosan tudják, hogy hány vendég tartózkodik Magyarországon, hány évesek, melyik városban élnek, mikor foglalták a szállást, vagy éppen mennyit és milyen módon fizettek. Az új, big data alapú kutató-elemző tevékenységnek köszönhetően fontos elemzéseket és előrejelzéseket készítenek az ágazat aktuális helyzetéről és jövőjéről, tiszteletben tartva mindenkinek a személyiségi jogait.

A program sikere nem kérdőjelezhető meg, ezért az Országgyűlés elé vitték a kiterjesztését az éttermekre, cukrászdákra, kávézókra, zenés-táncos helyekre, bárokra, minden olyan vendéglátóhelyre, ahol az online pénztárgép kötelező. Ha a parlament elfogadja, a napi átlagforgalmat, az alkoholos és nem alkoholos italforgalmat számlatételenként tudják majd elemezni. Az attrakciók esetében vidámparkok, közfürdők, múzeumok, sportlétesítmények, várak, kastélyok vagy éppen a hop on, hop off buszok adatait tudják majd elemezni. Mivel ezektől függetlenül rendelkeznek a Magyarországra érkező külföldiek mobilcella-információival és bankkártyaadataival is, szinte teljes képet alkothatnak a belföldi és a beutazó turizmusról.

Arra a felvetésre, hogy mivel lehet megakadályozni az árak elszabadulását, Guller Zoltán azt mondta: ez piaci tevékenység, amelyet az államnak nem szükséges és nem is szabad befolyásolnia. "Olyan helyeken volt ez a próbálkozás korábban is jellemző, ahol nagyon rövid volt a szezon. Olvastam ezerötszáz forintos balatoni lángosról tavaly, de szerintem nem ez volt a jellemző. Önmérsékletre kérjük a szolgáltatókat, de beleszólni nem tudunk az árképzésbe" - fejtette ki.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs