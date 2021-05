Globális ingatlanpiac: kilőttek az árak

Válságok idején megszokott fordulat, hogy beszakad az ingatlanpiac: rengeteg ember veszíti el a munkáját, emiatt aztán a hitelét sem biztos, hogy fizetni tudja, aminek következtében rengeteg tulajdonos kényszerül megválni ingatlanától.

Azok, akik olyan szerencsések, hogy több ingatlant is birtokolnak, szintén gyakran kényszerülnek eladásra – de a koronavírus-járvány közben mégsem ez történt.

Marad az árszint

Sőt, éppen ennek az ellenkezője. A CNN cikke szerint a múlt század nagy világgazdasági válsága óta nem ugrottak meg ilyen mértékben világszerte az ingatlanárak, ami sok vásárlásra készülő tulajdonosjelöltnél szinte pánikot okoz. AZ OECD 37 tagállamában csak a tavalyi negyedik és az idei első negyedév között

7 százalékos az ingatlanárak különbsége,

ami az elmúlt húsz év legnagyobb mértékű növekedése két negyedév között.

A buborék szakértők szerint nem is fog kipukkadni: bérelni ugyan továbbra sem lesz drága, és amint a határok újra megnyílnak, a külföldi befektetők még további lendületet adnak majd az ingatlanpiacoknak, ahol a vásárlási aktivitást eddig nagyrészt a belföldi vevők hajtották.

Mást akarunk otthonainktól

A jelenség oka az lehet, hogy a járvány miatt a kormányok ideiglenesen megtiltották az ingatlanok visszavételét az adósoktól, és több milliárd dollárral támogatták a munkavállalókat és a vállalkozásokat. A kamatcsökkentések sok helyen elérhetővé tették a jelzáloghitelek törlesztőrészleteit, míg egyes piacokon a vásárlási adó átmeneti csökkentése ösztönözte a lakásvásárlást. Ezek az intézkedések tompították a lakáspiacot a koronavírusos recesszióval szemben. Maga a járvány valójában felpörgette az árakat.

Miután hónapokig kellett az otthonaikba zárva élniük, az emberek átgondolták, mire is van pontosan szükségük.

A nappaliból iroda és tanterem lett, az emberek már nem akarnak családtagjaikkal harcolni a helyért otthon is.

A tehetősebbek számos országban költöztek a belvárostól távolabb található, tágas otthonokba, sokan ráadásul több pénzt is tudtak erre fordítani, mint korábban, mivel tavaly nem volt lehetőségük nyaralni menni vagy étteremben enni. Angliában például tíz százalékkal nőtt mindazon otthonok ára, amelyek Londontól egyórányi vonatútra találhatók.

A tehetősebbek körében trend az is, hogy drága, központi otthonuk lecserélésekor a távolabbi fekvésű, nagy és kényelmes lakhely vásárlásával együtt a megtakarított pénzből vesznek egy kisebb, belvárosibb jellegű lakást és még egy nyaralót is valahol. Brit ügynökök arról beszélnek, nem tapasztaltak még olyasmit, ami most a piacon zajlik - az emberek ugyanúgy pánikvásárolnak, mint egy éve, csak most nem toalettpapírt, hanem házakat.

Olcsó maradhat a hitel

Nagy-Britanniában harminc éve nem volt akkora a recesszió, mint most, mégis 8,5 százalékkal nőttek az ingatlanárak a tavalyi évhez képest. Az Egyesült Államokban 2006 óta nem voltak olyan magasak az ingatlanárak, mint 2020-ban. Sanghajtól Münchenen át Miamiig ugyanaz a tendencia. A német ingatlanhirdetések átlagosan két hétig aktívak, ezt követően már új tulajdonoshoz kerülnek az otthonok. Portugáliában a külföldiek úgy vesznek házakat, hogy meg sem tudják nézni azokat személyesen: ennek eredményeképp 6 százalékot ugrottak a tavalyi utolsó negyedévhez képest az idei elsőre az árak. Indiában tavaly zuhantak az ingatlanok árai, de az első hullám levonultával azonnal megváltozott a tendencia.

Egyes államok már korlátozásokban gondolkodnak az extrém folyamatokat látva: hitelmegkötések, eladási és vásárlási megkötések egyaránt szerepelnek az eszközök között.

Furcsa, de még a színlelt válásoknak is utána kell nézniük, hogy az ingatlanspekulációval le tudjanak számolni.

Az elemzők ugyanakkor nem számítanak egyhamar arra, hogy az ingatlanárak, beavatkozások ide vagy oda, visszaállnak a normális pályára. A gazdaságok erősödése várható az idei évben, ami rendszerint alacsony kamatokkal jár, így jelzáloghitelt felvenni nem lesz akkora megterhelés. Az ingatlanpiac a további években azon a pályán maradhat, amelyre a koronavírus állította. Hazai helyzet

A lakások is drágábbak, de nem sokkal: a korábban nagy mértékben dráguló piac most inkább a stagnálás felé hajlik.

Drasztikus változásra idén sem számítanak a szakértők, igaz, a kormány élénkíteni szeretné a piacot intézkedéseivel.

Kis mértékű emelkedés, stagnálás és csökkenés is elképzelhető. A 2020 februári árához képest a családi házak árai kis mértékben nőttek 2021-re.A lakások is drágábbak, de nem sokkal: a korábban nagy mértékben dráguló piac most inkább a stagnálás felé hajlik.Drasztikus változásra idén sem számítanak a szakértők, igaz, a kormány élénkíteni szeretné a piacot intézkedéseivel.Kis mértékű emelkedés, stagnálás és csökkenés is elképzelhető.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement