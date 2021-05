Máshogy számolt a Richter, de így sincs baj

Az elemzői várakozásoknál alacsonyabb lett a Richter Gedeon Nyrt. árbevétele és nyeresége az első negyedévben: a gyógyszeripari vállalat konszolidáltan 26,9 milliárd forint adózott nyereséget ért el, ami 7,4 százalékkal kisebb az előző év azonos időszakinál, árbevétele pedig 0,4 százalékos csökkenéssel 140,9 milliárd forint lett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján hétfőn közölt gyorsjelentés szerint.

A Portfolio által készített elemzői konszenzus alapján 147,9 milliárd forintos árbevétel vártak a befektetők a 2021. január-márciusi időszakra, ettől közel 5 százalékkal maradt el a bevétel. Az adózott nyereség is elmaradt az elemzők által várt 29 milliárd forinttól.

A világjárvány hatásáról a jelentésben kiemelik: a vállalat továbbra is tőkeerős, cash-flowja pozitív, és szigorú vevői hitelpolitikája továbbra is hozzájárul ahhoz, hogy stressztűrő képességét a globális gazdasági kihívások időszakában is fenntartsa.

A jelentés idézi Orbán Gábor vezérigazgatót, aki elmondta, hogy számos tényező alakította 2021 első három havi árbevételét: az előző év első negyedéve igen magas bázist képezett, a rubel veszített értékéből, elmaradt az influenzajárvány és a beteg-orvos kapcsolatok is korlátozva voltak. Mindezek eredőjeként a disztribútori megrendelések alacsonyabb szinten alakultak az év első pár hónapjában. Hozzátette: továbbra is kiemelt termékkörükre, valamint az új, innovatív termékek törzskönyvezésére és a nőgyógyászati készítményeik idei piaci

bevezetésére összpontosítják figyelmünket. Rövidtávú költségmegtakarítási intézkedésekkel próbálják az említett negatív folyamatokat ellensúlyozni, emellett folytatják belső hatékonyságnövelő programjaikat annak érdekében, hogy a szervezetben rejlő valamennyi lehetőséget kiaknázhassák - mondta.

A gyógyszergyártás árbevétele 3,9 százalékkal 112 milliárd forintra csökkent, és a nőgyógyászat árbevétele is 5,8 százalékkal elmaradt a bázisidőszakban elérttől, 39 milliárd forintot tett ki. Az Oroszországban, Ukrajnában, az egyéb FÁK-régió legtöbb piacán, valamint Kínában és az Egyesült Államokban visszaeső nőgyógyászati árbevételt nem tudta ellensúlyozni a Latin-Amerikában, egyéb országokban és Kelet-Közép-Európában emelkedő értékesítés - írták.

Magyarországon a teljes gyógyszerpiac 7,5 százalékkal csökkent, elsősorban a bázisidőszaki, világjárványhoz kapcsolódó felvásárlások következtében. A Richter termékek kiskereskedelmi forgalma jelentősen, 13,0 százalékkal csökkent a rendelkezésre álló adatok alapján. A cég a hazai piaci szereplők rangsorában 4,6 százalékos részesedéssel az 5. helyen áll. A vényköteles patikai piacot tekintve a Richter 7,3 százalékos piaci részesedéssel a második legnagyobb forgalmazó.

A nagy- és kiskereskedelmi szegmens árbevétele 7,7 százalékkal 31,2 milliárd forintra emelkedett.

A nyugat-európai piacokon 3,0 százalékkal 18,9 milliárd forintra nőtt az árbevétel, amihez a Németországban, Svédországban és Ausztriában elért növekedés járult hozzá leginkább. Oroszországban 18 százalékkal 18,1 milliárd forintra esett az árbevétel, a rubel forinthoz viszonyítva átlagosan mintegy 12,3 százalékot gyengült 2020 első három hónapjához képest.

Az egy részvényre jutó nyereség 145 forint volt az első negyedévben, az előző évi 156 forint után.

Az üzleti tevékenység eredménye 3,2 százalékkal csökkent, 24,3 milliárd forint volt az első három hónapban. Az üzemi eredményhányad 17,3 százalékot tett ki a bázisidőszakban elért 17,8 százalékkal szemben.

A Richter részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek. A múlt pénteki kereskedésben a papírok árfolyama 65 forinttal, 0,76 százalékkal 8510 forintra csökkent. Az elmúlt évben a legmagasabb árfolyama 9320 forint, a legalacsonyabb 6120 forint volt.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán