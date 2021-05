Nem szokják meg az emberek, hogy este is lehet vásárolni

A Világgazdaság "körbejárt", és úgy tapasztalta, nem okozott fennakadásokat a boltokban a vásárlói létszám korlátozása, az emberek viszont még nem szoktak hozzá újra ahhoz, hogy este is vásárolhatnak.

Maczelka Márk, a Spar kommunikációs vezetője a lapnak azt mondta, a tranzakciók száma újra nő, az emberek többször vásárolnak egy héten belül, ám ezzel együtt a kosárérték csökken.

A Tesco arra számít, hogy az oltottsági szint emelkedésével és a nyitással párhuzamosan visszaállnak a korábbi vásárlási szokások, de a boltlánc számít azért az online vásárlás erősödésére. Ugyanazt tapasztalta az elmúlt hónapokban, mint a Spar: ritkább vásárlás, nagyobb kosárérték.

A Lidlnél úgy látják, az alapvető élelmiszerek és a friss termékek a legkedveltebbek most, a széles termékkínálat és az XXL-kiszerelések nagyon kedveltek, és erősödött a vásárlói tudatosság. A "túllétszám" elkerülése érdekében a bejáratnál mindenütt kint van a maximális befogadóképesség, "manuális vásárlószámláló" is rendelkezésre áll, és most már tovább nyitva is vannak a boltok, amennyire csak lehetséges.

Az Auchannál is lassú a visszarendeződés, 19 óra után nem sokan járnak boltba. Arra számítanak, hogy a vásárlók száma a következő hetekben a 20–21 órás időszakban is erősödik.

Az Aldi nem lát nagy változást, alacsony vevőszám mellett nagy a kosárérték, az esti vásárlás viszont nem számottevő.

Nyitókép: Pexels.com