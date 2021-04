Gerendai Károly: inkorrekt embervadászat kezdődött a vendéglátásban

A vendéglátóhelyek napokon belül, amint eléri a legalább egyszer beoltottak száma a 3,5 milliót, kinyithatják a teraszaikat, kerthelyiségeket, de erre nem mindenkinek van lehetősége. Gerendai Károlynak hat különböző helyen van érdekeltsége, de csak az egyiknél van lehetőség arra, hogy teraszt alakítsanak ki.

Mint az InfoRádióban elmondta, a terasznyitáshoz önmagában nincs szükség jelentős tőkére, hiszen az étteremből tudják kiadni az ételeket, csak a bútorokat kell kitenni. Inkább akkor van probléma, ha valaki nem tud a saját étterménél teraszt nyitni, de fölajánlják azt a lehetőséget számára, hogy valahol máshol kaphat esetleg területet, mert akkor meg kell hozzá teremteni az infrastruktúrát, aminek már jelentős többletköltségei vannak.

"Vannak, akik most a teraszokat ingyenesen használhatják meg bérletidíj-mentességük van, ez nagyon nagy segítség azoknak, akik ezzel élni tudnak, de mindazoknak,

akik nem ilyen helyeket béreltek vagy nincs teraszuk, ez versenyhátrány jelen helyzetben"

– mondta az étteremtulajdonos, és felhívta a döntéshozók figyelmét arra, hogy kompenzálják azokat, akik emiatt hátrányba kerülnek, mert a vendéglátásnak az lenne a logikája, hogy azok maradjanak életben, akik olyan tevékenységet tűznek amivel elégedett a vendég.

Az újranyitás jó pár milliós költséget jelent mindenkinek, hiszen fel kell tölteni áruval az üzleteket, illetve mostantól nagyobb létszámban kell alkalmazni embereket azoknak is, akik eddig megtartották a személyzetet, akik pedig elengedték az embereiket, azoknak azért lesz ez jelentős növekmény, mert most újra személyzetet kell találni, ami szerinte korántsem lesz egyszerű, mert nem áramlanak vissza tömegesen a vendéglátásba azok, akik elhagyták ezt a szektort.

A másik fontos probléma Gerendai Károly szerint, hogy azok a vállalkozók, akik még tavaly márciusban bezártak és azóta sem nyitottak ki, elküldték jellemzően az összes emberüket, és nem találnak embereket, és "inkorrekt módon most azzal próbálkoznak, hogy azokon a helyeken, ahol már egy éve fizetik az alkalmazottakat annak reményében, hogy újra kinyitnak, de terasz nélkül még nem tudnak újranyitni,

megkeresik a dolgozókat, és ráígérnek a bérükre.

"Mondjuk kapja a 70 százalékos bérét egy éve, és várja az, hogy megnyithassanak, és azt mondják neki, hogy hétfőn már kezdhetsz nálam százszázalékos bérért, gyere át hozzám" – mondta.

A pandémia miatt óriási veszteségeik vannak a vendéglátósoknak, Gerendai Károly úgy nyilatkozott, hogy az elmúlt egy évben több száz millió forintot kellett betennie vendéglátós cégeibe, emellett fizetniük kellett a hiteleiket is, és a 2019-es nyereséget is visszaforgatták a vállalkozásokba. "Ha ezeket mind összeadjuk, akkor ez most már milliárdos nagyságrendre rúg" – mondta.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton