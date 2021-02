Elon Musk kockázatos befektetése: a Tesla bitcoinnal szennyezhet

Másfél milliárd dollár értékben vásárolt bitcoint hétfői nyilatkozata szerint a Tesla, a jövőben pedig várhatóan a kriptovalutát is elfogadják majd fizetőeszközként, amikor valaki autót vásárol náluk. Az, hogy Muskék odaállnak a bitcoin mellé, fellendítheti használatát – miközben az becslések szerint jobban szennyezi a környezetet, mint egy kisebb ország – írja a Reuters.

Első látásra önellentmondásnak tűnik, hogy egy kézbe vehető formában nem is létező pénznem káros anyagot képes kibocsátani, pedig így van. Bitcoin akkor keletkezik, amikor nagy teljesítményű számítógépek más gépekkel vetekedve matematikai feladatokat oldanak meg, ennek pedig megvan a maga energiaigénye, melyet leginkább fosszilis tüzelőanyagok elégítenek ki – leggyakrabban maga a szén, amely a legpiszkosabb mind közül.

Nagyon szennyező pénz

A Cambridge-i Egyetem és a Nemzetközi Energiaügynökség szerint a bitcoinbányászat termelte karbonkibocsátás megegyezik azzal a mennyiségű szén-dioxiddal, amint 2019-ben Hollandia megtermelt. A Joule című tudományos lap szerint pedig a bitcoin keletkezése évi 22-22,9 tonna szén-dioxid kibocsátását eredményezi: ez Jordánia vagy Srí Lanka éves kibocsátásával egyenértékű.

A kriptovaluta bevezetése tehát beszennyezheti a Tesla hírnevét, épp egy olyan korban, amelyben már nem marad olyan üzletág, amelyben a környezet ne lenne fontos szempont. A befektetőcégek már most erre hívják fel a Tesla figyelmét. A cég nem kívánta kommentálni az aggályokat.

Segíthet a Tesla

Fenntarthatósági szakértők szerint ugyanakkor épp a nagy cégek a kriptovaluta-elfogadásba való belépése segíthet abban, hogy a szektor zöldebb energiára váltson, és lehetséges karbonkreditek megváltásával is tudja kompenzálni a piszkosabb pénznem használatát. Rövid távon ugyanakkor

biztosan növeli a károsanyag-kibocsátást a jelenség,

ráadásul a Tesla hatására más nagy cégek is dönthetnek úgy, hogy beszállnak a bizniszbe.

"A bitcoin nem fenntartható befektetés, és nehéz fenntarthatóvá tenni olyan rendszerrel, amelyre épül" – mondta Sanna Setterwall, a North Pole vállalati fenntarthatósági tanácsadócég szakembere.

Lehetne zöldebb is

Vannak ugyanakkor olyan törekvések, amelyek már most zöldítenék a kriptovalutát: egy korábbi bitcoinbányász, SJ Oh Hongkongból Pow.re néven indított vállalkozást, mely éppen a zöld bitcoinbányászatot teszi lehetővé kanadai vízerőművek használatával. A szerverek használta energia innen származik, míg az általuk termelt hőt visszaforgatják fűtési, mezőgazdasági és egyéb igények kielégítésébe.

"A bitcoinipar összehangolt erőfeszítéseket fog tenni a környezetbarátabb működés érdekében"

– mondta Oh, aki szerint Muskék tudnak jó módszereket mutatni."A Tesla az egyik legzöldebb vállalat a bolygón, így biztos vagyok benne, hogy valamit ki fognak találni" – tette hozzá.

Elvileg meghatározható, hogy a megvásárolt bitcoin honnan származik, így lehetséges a zöld háttérrel előteremtett kriptovalutához prémium értéket rendelni, egyelőre azonban a szakértők nem valószínűsítik, hogy sok nagy cég vállalná föl a bitcoint a piszkos háttere miatt. Ráadásul a bányászok mintegy hetven százaléka Kínában él és csakis a profit hajtja, így nem fog erőfeszítéseket tenni azért, hogy zöldebb háttérrel dolgozzon. A fosszilis energiaforrások olcsók és megbízhatók – így nem érzik úgy, hogy érdemes lenne váltaniuk. A Musk-effektus Ha Elon Musk valamiről twittel, annak biztosan nagy hatása lesz, lássunk erre néhány idei példát!

Who let the Doge out, azaz Ki engedte szabadon a Doge-t? Egy pár éve népszerű dalra és a friss kriptopénzre, a dogecoinra utalt Musk néhány nappal ezelőtti tweetje, ami azonnal rekordugrást eredményezett a dogecoin számára.

I kinda love Etsy, azaz Bírom az Etsyt – írta Musk a magyar Meskához hasonlatos kézműves termékeket árusító oldalról. Ez tízszázalékos ugrást hozott a cégnek a részvénypiacon.

Use Signal, azaz használjatok Signalt: a WhatsAppal kapcsolatos biztonsági aggályok idején biztatott az üzenetküldő használatára Musk.

