Erre a használt autóra gerjed most a magyar ember

A Telex és az Alapjárat.hu csapata utánajárt, hogy melyek a legkapósabb használtautó-modellek a hazai piacon. Az egyes modelleknél a Használtautó.hu ársávját is hozzárendelték, így az is látszik, mennyiért vették az emberek ezeket a népszerű kocsikat.

5. Škoda Octavia III

A jelenleg ismert modell első őse 1996-tól elérhető, ma már a IV. generációnál tart. Magánvásárlóknak és flottásoknak egyaránt kedvelt kocsija (a rendőrségnek is), így fért fel a listára a 2013-tól 2019-ig készült autó. 2020 utolsó negyedévében 2118 példány cserélt gazdát ebből a szériából Magyarországon, ami abból is adódik, hogy a flottás kocsikat is tovább értékesítették.

Ár: 1,8–11,3 millió forint.

4. BMW 3 E46

1997 végén mutatták be, 2006-ig gyártották, vagyis a legfiatalabb példányok is a 15. évüket tapossák, így is rajta van a listán. Tavaly az utolsó negyedévben 2321 tulajváltás volt.

Ár: 220 000–4,8 millió forint.

3. Opel Astra H

Az Opel iránt különös vonzalmat érző magyarok közül 2831-en vettek ilyet tavaly év végén. Ezt 2004 és 2010 közt gyártották.

Ár: 380 000–2,5 millió forint.

2. Opel Astra G

Az előbbi autóból az 1998-2009 közt gyártott széria. 4273 darab G Astra cserélt gazdát idehaza. Tavaly ősztől az év végéig.

Ár: 89 000–1,75 millió forint.

1. Suzuki Swift II

1992 óta vásárol a magyar hagyományosan Suzukit. 7372 darab talált új gazdára 2020 utolsó negyedévében idehaza. 1992 és 2003 között gyártották - Magyarországon.

Ár: 65 000–999 999 forint.

Nyitókép: vezess.hu