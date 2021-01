A fesztiváloktól a sporteseményekig – mi lesz a nyarunkkal?

Olimpiától kezdve nyári fesztiválon át a nyaralásig sok minden van, amiért aggódhatunk 2021-ben is. A The Guardian összeállítása azt latolgatja, vajon le kell-e majd mondanunk a bulikról és utazásokról.

Sportesemények

A tavalyi évből elhalasztott labdarúgó Európa-bajnokság és a tokiói olimpiai is az év nagy kérdései közé tartozik. Valószínű, hogy a világ népességének nagy része nem lesz még beoltva nyárra, miközben erősen fertőző koronavírus-mutációk keringenek, de a szervezők egyelőre nem közöltek semmilyen azzal kapcsolatos hírt, hogy elmaradna a júniusi foci-Eb vagy a júliusi-augusztusi olimpia. A közegészségügyi szakértők ugyanakkor

potenciálisan szuperterjesztő eseményekként gondolnak ezekre.

Gabriel Scally, a Royal Society of Medicine epidemiológiáért és közegészségügyért felelős elnöke szerint lehetetlen garantálni azt, hogy az olimpiai biztonságos lesz, annyira másként állnak hozzá az egyes országok a járványhoz.

"Sok országban magas a fertőzöttek aránya, az oltás pedig sok közepes és alacsony bevételű országhoz pedig el sem jut majd az év derekáig. Populációk vagy akár sportolók populációinak vírusmentességét nem lehet garantálni így" – vélekedik.

A jelenlegi helyzet szerint az olyan országokban, mint Pakisztán vagy Kenya, az emberek 90 százaléka nem kap idén oltást a gazdagabb országok kapzsisága miatt. Scally szerint ezek az alapvető problémák megoldhatatlannak bizonyulnak majd, bár a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egyelőre azt bizonygatja, megtartják az eseményt.

"Pandémia idején azt, akinek olyan ötlete támad, hogy sok embert tereljen egy helyre sok országból, őrültnek gondolnánk"

- világít rá a helyzetre.

Lord Sebastian Coe, a NOB tagja szerint ugyanakkor lesz olimpia, bár a nézőkkel kapcsolatos megszorításokkal. Valószínűsíti, hogy helyiekből állhat majd össze inkább a stadionok közönsége, az emberek 99 százalékának pedig otthonából kell majd figyelemmel kísérnie az eseményeket.

Az UEFA jelenleg is dolgozik az Euro 2020-nak otthont adó városokkal különböző szcenáriókra adaptált terveken: teljes ház mellett fél házzal vagy akár zárt kapukkal megrendezett meccsekről is beszélnek. A rendező városok közt ott van Budapest is.

Fesztiválok

A könnyűzenei események nemcsak a helyiek, hanem a kedvükért az adott országokba utazó turisták és a gazdaság számára is nagy fontossággal bírnak, ezért sem mindegy, hogy elmaradnak-e majd idén nyáron is. Bár a tavaly elmaradt események jegyei a legtöbb esetben az idei fesztiválokra érvényesek, egyáltalán nem biztos, hogy ezeket meg tudják majd tartani. Le nem mondtak még egyetlen idei nagy nyári rendezvényt sem, a nemzetközi jelentőségű brit fesztiválok közül is akad olyan, amely kormánytámogatást szeretne fennmaradása érdekében, ez eddig semmiképp sem jó jel.

Ami a hazai helyzetet illeti,

jelenleg a kivárás taktikáját láthatjuk.

A legnagyobb hazai fesztivál, a Sziget egyelőre magabiztosan állítja magyar nyelvű oldalán, hogy idén lesz fesztivál, de arra nem lehet jegyet venni, csak a tavalyiak érvényesek, és a fellépőkről sem tudni biztosat.

Utazás, nyaralás

Sokan vannak azok, akik az élményszegény elmúlt egy év után repesve várják, hogy végre újra utazhassanak, s ha lehet, már holnap repülőre ülnének. Az év eleji időszak szokta jelenti a nyári foglalások csúcsát: most mindenképpen óvatosan érdemes csak tervezgetni, főként, ha repülőre ülnénk. Könnyen lehet, hogy mire utazásra kerül a sor, a választott légitársaság feltételül szabja a koronavírus elleni oltás igazolását, ez pedig nehézségek elé állíthat bennünket.

Megeshet tehát, hogy 2021 is a belföldi vakációk éve lesz: mindenesetre bárhova is foglalnánk, érdemes előre áttekinteni a feltételeket.

Ha sikerül szinte az utolsó pillanatig lemondható szállást választanunk, azzal bebiztosíthatjuk, hogy legalább a pénzünk biztosan ne bánja, ha az aktuális korlátozások éppen nem adnak teret annak, hogy elutazzunk. Mire jó az utasbiztosítás? Jelen helyzetben az utasbiztosítások kicsit másképp működnek, mint pandémián kívüli időkben. Ha utazásra nem javasolt területen ér minket biztosítási káresemény, azért nem kapunk kártérítést. Ha a célország kint tartózkodás közben válik utazásra nem javasolttá, az legalább meghatározott ideig nem jelent változást kifizetésben. A karantén nem biztosítási káresemény, ha valaki karanténba kerül külföldön, arra nem fizet a biztosító. A sztornóbiztosítás nem fizet, ha a vírus miatti félelem miatt nem utazunk el. Ha a repülőjáratunkat törlik, az sem biztosítási káresemény. Ha vis maior miatt történik ez, a légitársaság sem fizet.

