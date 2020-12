Nagy razzia indult az országban

Országos razzia indult, az akcióba a hét elején kezdett bele a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A szervezet revizorai szinte valamennyi megyében karácsonyi ellenőrzés-sorozatot indítottak el – írja a Magyar Nemzet.

Több helyütt is célkeresztbe kerültek a web­áruházak, s ezen nem is igen lehet csodálkozni. A vírus okozta válság miatt sokan döntenek úgy, hogy a karácsonyi ajándékokat és más ünnepi kellékeket otthonról, az interneten keresztül szerzik be, vagyis a webshopoknál érdemi forgalomemelkedést hozhat a december.

A fenyőárusok elsősorban ezen a héten szinte mindenhol számíthatnak az adóhivatalnokok feltűnésére. Az adóhivatal előrejelzése szerint Veszprém, Fejér, Nógrád, Somogy, Tolna és Hajdú-Bihar megye faárusai mindenképpen számíthatnak adóellenőrzésre, de Vasban, Hevesben és Komáromban sem lepődhetnek meg az érintettek, ha december 24-ig NAV-osokkal találkoznak.

A fenyőfások mellett a díszeket kínálók, az édességkereskedők és az ajándékárusok szintén kiemelt hatósági érdeklődéssel számolhatnak az utolsó pillanatig. A revizorok nemcsak a boltokban, hanem a kitelepüléseken, a pia­cokon és a közterületen is akcióba lendülhetnek.

A mostani időszak ugyancsak nagy forgalmat bonyolító gazdasági szereplői – nem utolsósorban a vírushelyzet miatt – az ételrendeléssel, házhoz szállítással foglalkozó vállalkozások. Ezek a cégek szintén több megyében is – például Bács-Kiskunban, Jász-Nagykun-Szolnokban, Győr-Moson-Sopronban és Szabolcs-Szatmár-Beregben – számíthatnak adóügyi vizsgálatra.

