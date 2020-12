Vámos György: ez a legfontosabb az év hátralévő időszakában

A karácsonyi költekezés két részből áll: az egyik az ünnepi asztalra valókból, élelmiszerekből és italféleségekből, másrészt az ajándékvásárlásból. Az eddigi tapasztalatok arra utalnak, hogy előbbiekből mennyiségben, kilogramban–literben számolva eléri a vásárlások nagysága az előző évi szintet, sőt, azt néhány százalékkal túl is lépheti, így a decemberi statisztika növekedést is mutathat majd.

Az év első tíz hónapjában, januártól októberig 3 százalékkal bővült az élelmiszerboltok forgalma, amely alatt az élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmet kell érteni, míg a szakboltok esetében nem volt tapasztalható hasonló mértékű növekedés. Az Országos Kereskedelmi Szövetség számítása szerint az említett néhány százalékos emelkedés a decemberi hónapban is folytatódik,

az élelmiszerboltok mérlege pedig kedvezőbb képet mutat majd az átlagosnál.

Hasonló a helyzet a különféle napi cikkeknél, a vegyi áruk és háztartási tisztítószerek esetében is, ami a járvány miatt érthető is – fogalmazott Vámos György.

Az ajándékokat képző iparcikkeknél viszont már hullámzóbb a kép: vannak olyan területek, ahol a megelőző hónapokhoz hasonlóan decemberben is bővül(t) a forgalom, de akadnak olyan áruterületek, amelyek esetében már korábban is jelentős volt az elmaradás, és a karácsonyi ajándékvásárláskor sem fog javulni a helyzetük. A főtitkár kiemelte: mivel a pandémia miatt a vásárlók jóval óvatosabbak,

a visszafogottabb irányzat egyértelműen az ajándékvásárlásban érhető nyomon.

Bár országos szinten eltérő mértékben, függően a településtípustól az adott bevásárlóközpont földrajzi elhelyezkedésén át sok más tényezőig, de összességében az Országos Kereskedelmi Szövetség is azt tapasztalta, hogy advent utolsó hét végjén élénkült a forgalom. Nemcsak a bevásárlóközpontokban és élelmiszerüzletekben, hanem a hagyományos boltokban is a korábbiakhoz képest, de

az ünnepi bevásárlás időszakában a sorban állás „természetesnek” tekinthető.

Vámos György emlékeztetett, hogy az országos tisztifőorvos nemrégiben arra hívta föl a figyelmet, hogy a vásárlók különösképp ügyeljenek az előírásokra, legyenek óvatosak, fültekintőek és figyeljenek oda társaikra is. Hasonló felhívással élt az ezüst hétvégét megelőzően az Országos Kereskedelmi Szövetség is, ezzel is elősegítve a járvány elleni védekezést. Mindemellett sok üzlet él olyan megelőző intézkedéssel, túl a jogszabályi kötelezettségeken, mint, hogy kevesebb kosarat illetve bevásárlókocsit helyeznek ki, fékezendő az üzletekben tartózkodók számát, vagy épp folyamatosan felhívják a figyelmet a távolságtartás fontosságára, ami a tavaszi időszakhoz képest momentán nem jogszabályi megkötés.

A hátralévő időszakban a legfontosabb tehát a türelem.

Hiszen természetes, hogy lesznek sorok a boltokban, ezért kölcsönös figyelem szükségeltetik a vásárlók részéről egymást iránt, miközben a kerekedőkre, az eladókra, a pénztárosokra és árufeltöltőkre is tekintettel kell lenni, miután nem kis teher hárul rájuk is – tette hozzá a főtitkár.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila