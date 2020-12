Új cégtársakkal erősít a PwC Magyarország

Koncz Barbara 2008-ban csatlakozott a PwC Magyarország adótanácsadási üzletágához. Fő szakterülete az általános forgalmi adózással kapcsolatos tanácsadás, számos multinacionális ügyfél számára nyújtott segítséget áfa kérdéseik megválaszolásában és adóvitáik rendezésében. Az adótanácsadás mellett jelentős tapasztalattal rendelkezik a közvetlen állami támogatások és a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások területén is. A Koncz Barbara által kialakított és vezetett K+F szakértő csapat minősítési kérelmek elkészítésében, valamint készpénztámogatások és adókedvezmények igénybevételében támogatja ügyfeleit – olvasható a PwC sajtóközleményében. Január elsejétől a közvetett adók csoportjában áfaszolgáltatásokért felelős cégtársként segíti a vállalatokat, illetve az állami támogatási és a kutatás-fejlesztési tanácsadói csapatok vezetője lesz. Az elmúlt években aktív szerepet vállalt a PwC magyarországi vezérigazgató felmérésének lefolytatásában és az eredmények publikálásában. Koncz Barbara az Eötvös Loránd Tudományegyetemen diplomázott jogászként, a Széchenyi István Egyetemen főiskolai diplomát szerzett gazdálkodási szakon, ezenkívül adótanácsadói végzettséggel is rendelkezik.

Farkas Gábor 2008-tól a PwC Magyarország adótanácsadási üzletágának szakértője. Farkas Gábor az általános forgalmi adóra specializálódott, számos hazai és multinacionális cég, illetve önkormányzat adóügyeinek kezelésében, illetve adóvitáinak rendezésében nyújtott segítséget az elmúlt évtizedben. Müncheni kiküldetése után új tanácsadói részleget épített fel a budapesti irodában, amelynek eredményeként a PwC az egyik piacvezető céggé vált automatizált adózási rendszerek fejlesztésében és bevezetésében Magyarországon. Ezen kívül a hazai startup-környezetben is aktív, több innovatív vállalkozás piacra lépését segíti. Cégtársként Farkas Gábor a közvetett adók csoportjának vezetője lesz, amely magában foglalja az adótechnológiáért felelős SmartTax-csoportot, illetve az áfa, vám és egyéb közvetett adók tanácsadási területét. Farkas Gábor a PwC stratégiai célkitűzéseivel összhangban támogatja a cég innovációs és digitalizációs törekvéseit is. Mérlegképes könyvelő és adótanácsadó képesítésekkel rendelkezik, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett MBA diplomát.

Peter Durojaiye 2006-ban csatlakozott a PwC US kiberbiztonsági tanácsadó csoportjához Kaliforniában. A magyar és amerikai állampolgársággal is rendelkező Peter Durojaiye 2018 februárjában, 20 év után érkezett vissza Budapestre. Magyarországon a kiberbiztonsági terület régiós igazgatójaként azon dolgozott, hogy a magyar kiberbiztonsági stratégia – a kelet-közép-európai régió stratégiájával összhangban – a nemzetközi piacon is versenyképes legyen. 2018-ban a Global Cyber Impact Center EMEA (Európa, Közel-Kelet és Afrika) szintű csapatának vezetését is Peterre bízták. Cégtársként továbbra is vezető szerepet tölt majd be az EMEA régió kiberbiztonsági és adatvédelmi szakterületének erősítésében. Peter Los Angelesben, a Kaliforniai Egyetemen (UCLA) szerzett alap- és mesterszakos mérnökinformatikus diplomát.

