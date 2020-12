A digitális térbe is „betört” Matolcsy György kötete

A Pallas Athéné Könyvkiadó (PABooks) ősszel ünnepelte harmadik születésnapját és ez év végén immár a 105. kötetük kerül majd az olvasók elé. Idén decemberben pedig megjelent első hangoskönyvük, amely Matolcsy György jegybankelnök Amerikai Birodalom vs. Európai Álom című műve. Cseh Katinka, a kiadó ügyvezető igazgatója ennek kapcsán elmondta, hogy rendkívül izgalmas vállalkozás számukra, hogy a kézbe vehető, fizikai valóságukban is létező köteteik kiadásán túl, a digitális világba is beléphettek. A jegybankelnök tavasszal megjelent kötetének 18 és fél órás hanganyaga a VOIZ hangoskönyv-applikációjában érhető el – olvasható a Pallas Athéné Könyvkiadó sajtóközleményében.

„A gazdaságpolitika alakításában eltöltött évtizedek után megerősíthetem, hogy egy sikeres gazdasági modell biztosításához nemcsak a nemzet belső erőforrásainak, karakterének feltárására van szükség, hanem a külső környezet értékelésére is” – vallja a szerző, Matolcsy György jegybankelnök, aki kötetében e külső környezet értékelésének támpontjaira és alapjaira hívja fel a figyelmet.

A könyv középpontjában az a színfalak mögött játszódó modern háború áll, amelynek csatáit sokszor monetáris színtéren vívják.

A korunkat meghatározó számtalan folyamat közül Matolcsy György az Egyesült Államok dominanciáját tartja a legjelentősebbnek. Vizsgálja azt is, Európa hogyan próbálta ezt az euró bevezetésével ellensúlyozni. Az „európai álom e dédelgetett vízióját” azonban a gazdasági válság és az USA válaszcsapásai gyorsan szertefoszlatták. „Az euró nehézségei arra is rámutattak, hogy a megfelelő integrációs szintet nélkülöző európai közösség a kívánatosnál sokkal gyengébb pilléreken áll” – állapítja meg.

A szerző geopolitikai perspektívából is széleskörű rálátást ad a külső környezetre. A formálódó új világrend egyértelmű jegyeként értékeli Ázsia felemelkedésének és Európa lemaradásának egyre több dimenzióban tetten érhető jeleit.

„Az európai nemzeteknek minden lehetőségük rendelkezésre állna, hogy meghatározóbb szerepet töltsenek be a világban, ám ez csak úgy lehetséges, ha a birodalmi törekvések lekerülnek a döntéshozók napirendjéről, és ismételten a nemzetek megerősítése kerül előtérbe” – hívja fel az olvasók, illetve a hallgatók figyelmét a Magyar Nemzeti Bank elnöke.

Nyitókép: Pallas Athéné Könyvkiadó