Koronavírus: így enyhítenének a bolti tumultusokon

Jelek szerint a karácsony közeledtével egyre inkább nő a vásárlási szándék. A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete szerint nemcsak a délután 4 óra utáni, hanem a bevezetett idősávot megelőző órákban is növekszik a vásárlók száma. Ráadásul, figyelembe véve, hogy a kereskedelem éves forgalmának 10-15 százaléka az ünnepek körül bonyolódik, ez előrevetíti annak a helyzetnek a kialakulását, hogy a már most tapasztalhatónál is nagyobb létszámú tömegek jelenhetnek meg az üzletekben – figyelmeztetett az InfoRádiónak Bubenkó Csaba. Mindeközben az is megfigyelhető, hogy a nyugdíjasok egy része ugyan kihasználja a számukra kijelölt idősávot, de a többség azon túl is folyamatosan jelen van az áruházakban.

Ezért a KDFSZ a tumultusok elkerülése miatt, elsőként az emberi élet és az egészség megőrzése végett, a meglévő szabályok módosítását szeretné, amennyiben erre van lehetőség.

Javaslatuk szerint

fel kellene függeszteni a hét végekre – péntektől vasárnapig – az idősávot karácsonyig.

Amennyiben erre nincs mód, akár a nyitvatartási időt is meg lehetne hosszabbítani, annak érdekében, hogy a vásárlók száma minél inkább eloszoljon, hogy minél kevesebben legyenek a vásárlótérben egyszerre. Ha ez sem megy, akkor azt is érdemesnek tartanák megfontolni, hogy – akár négyzetméter alapon – korlátozzák a vásárlók számát, tekintve, hogy mindenki arról beszél, hogy zárt térben mennyire veszélyes a túlzott közelség – jegyezte meg Bubenkó Csaba, mindazzal együtt, hogy elismeri, ez újabb feszültségekkel járhat.

Ugyanakkor, ha nincs idősáv, nem kell azt figyelni, hogy ki és mikor akar vásárolni, véget vetve az ebből származó konfrontációknak.

