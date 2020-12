Elemzők szerint az ipar már kilábalt a járvány okozta válságból

Az előző hónaphoz mért növekedés hatodik hónapja folytatódott októberben és a termelés élénkülését jelzi a szeptemberi 2,3 százalék után.

Éves összehasonlításban a nyers adat szerint a járvány kitörése óta szeptemberben emelkedett először az ipar kibocsátása, de abban még a munkanaphatás segített, mert anélkül még 1,0 százalékkal csökkent a termelés. Idén viszont kevesebb munkanap volt, mint tavaly októberben így lehetett a korrigált mutató magasabb a nyers adatnál.

A legnagyobb súlyú járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült, ugyanakkor a feldolgozóipari alágak többségében, köztük az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában is csökkent a termelés.

Az első három negyedévben a járműgyártás kibocsátása 17,7 százalékkal, a számítástechnikai cikkek termelés viszont csak 0,5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, ezen belül szeptemberben 7,8, illetve 6,0 százalékos növekedést jelentetett a KSH. Az élelmiszeripar termelése csak áprilisban és májusban maradt el az előző évitől, az első kilenc hónapban 1,6 százalékos, szeptemberben 2,1 százalékos emelkedést mutatott.

Az év első tíz hónapjában 8,2 százalékkal kisebb volt a termelés, mint az előző év azonos időszakában.

Az ipar exportja turbózhatja a kilábalást

Virovácz Péter, Az ING Bank vezető elemzője kommentárjában megállapította: ahogyan az előző hónapban, úgy most is a csalódást keltő kiskereskedelmi adat után az ipar pozitív meglepetéssel szolgált. Amíg ez a lendület kitart a két legnagyobb súlyú ágazatban (járműgyártás, elektronikai ipar), addig az exportteljesítmény képes lesz érdemben segíteni a gazdasági kilábalást. Erre nagy szükség is van, látva a gyenge októberi és várhatóan ezt követően tovább romló kiskereskedelmi adatokat.

Az eddigiek alapján Virovácz Péter továbbra is úgy látja, hogy főleg a gyengélkedő belső felhasználás (fogyasztás és beruházás) miatt a negyedik negyedévben újra zsugorodhat a negyedév/negyedéves GDP, de várhatóan sokat javít majd az összképen a hazai export élénkülése, amelyet most elsősorban nem a szolgáltatószektor, hanem az ipari termelés vezérel.

Az októberi ipari adat a várakozásoknak megfelelő, annál minimálisan kedvezőbb lett - értékelt Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági üzletágvezetője. A jelenlegi gazdasági környezetben pozitív, hogy a kibocsátás elérte a válság előtti szintet. Az adatok azt is mutatják, hogy a második hullám megjelenése egyelőre nem okozott számottevő hatást az ipari termelésre.

Nyitókép: Pixabay