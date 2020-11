Koronavírus: ezzel jár a járvány Erdélyben

Az elemzést az Erdélystat.ro portál készítette a Google által szolgáltatott adatok alapján. A Google az android operációs rendszert használó mobiltelefonok helymeghatározási adataiból közölt statisztikákat. Az elemzés készítői azt vizsgálták meg, hogy a 2020. január 3. és 2020. február 6. közötti időszakhoz viszonyítva hogyan változott a mobiltelefont magukkal hordó személyek sűrűsége a munkahelyeken, az élelmiszerboltokban, a patikákban, a tömegközlekedési állomásokon, a kiskereskedelmi egységekben, valamint a szabadidős tevékenységek helyszínein. Szerintük az ilyen helyeken mért forgalom a gazdasági mobilitásra utal.

Megállapították: Erdély gazdasági mobilitási mutatója az országos átlaghoz hasonlóan alakult, főleg a március 16-tól május 14-ig tartó szükségállapot idején. Ebben az időszakban Romániában átlagosan 49,7 százalékkal, míg Erdélyben 47,6 százalékkal volt alacsonyabb a gazdasági mobilitás, mint az év eleji viszonyítási időszakban.

A nyári hónapokban az erdélyi mutató kissé az országos átlag fölé emelkedett, de a járvány előtti szintjét Erdélyben sem érte el.

Június közepe után csak a hétvégéken sikerült meghaladni az év eleji mobilitás szintjét.

A mobilitási adatok jelentős különbségeket rajzolnak ki Erdély régiói között. Ezek szerint a Maros és Kolozs megyéket magában foglaló Közép-Erdélyben esett vissza a legjobban a mobilitás. Ez leginkább Kolozs megye és azon belül Kolozsvár jelentős visszaesésével magyarázható. Itt az online oktatás miatt a város lakosságának a közel negyedét kitevő egyetemisták otthonról tanulnak és a dolgozók közül is kevesebben tartózkodnak a munkahelyeken. Az elemzők szerint ez azzal áll összefüggésben, hogy a megye GDP-jének nagy szeletét adják az információs és kommunikációs szolgáltatások, és ebben a szektorban könnyebb volt átállni az otthoni munkavégzésre. Hasonló mintázat látható Brassó, Temes és részben Szeben megyében, itt csökkentek a legnagyobb mértékben a mobilitási értékek.

A Partiumban mért kisebb gazdasági mobilitási visszaesést az elemzők az ipari tevékenység magas részarányával magyarázták. Hozzátették: a gyártási tevékenységek során a fizikai jelenlét elengedhetetlen.

Mint közölték:

Székelyföld gazdasági aktivitása is átlag alatti mértékben csökkent, és itt sikerült leginkább visszatérni a megszokott mobilitáshoz. Ez augusztusban 5,2 százalékkal meg is haladta az alapállapotot.

Ez részben a régió alacsonyabb járványügyi érintettségével, másrészt a gazdaság szerkezetével magyarázható, az otthoni munkát lehetővé tevő ágazatok részaránya nem számottevő. Székelyföldön a hétköznapokon nem tért vissza a gazdasági aktivitás a normális kerékvágásba, viszont a hétvégéken feltehetően a belföldi turizmus felélénkülésének hatására jelentősen nőtt a mobilitás.

Az Erdélystat elemzői megjegyezték, hogy a járvány és gazdasági következményeinek a mérése a statisztikusokat is kihívások elé állították, hiszen a hagyományos gazdaságstatisztikai mutatószámokat több hónapos késéssel publikálják, és a gyors változások miatt, már a megjelenésük pillanatában elavultnak számítanak. Emiatt a világban mindenütt előtérbe kerültek az újszerű adatokat felhasználó alternatív mérőszámok. A Google mobilitási adatain alapuló módszert a Világbank, a Nemzetközi Valutaalap is használja. Azt is megjegyezték, hogy a Romániában használt mobiltelefonok közel 80 százaléka az android operációs rendszert használja, tehát bekerült a Google statisztikájába.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Kiss Gábor