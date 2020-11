Jól járhat, aki most kezd lakásfelújításba – ezt nem szabad kihagyni!

A kényszerkarantén jótékonyan hatott a lakberendezési piacra, a bezártság hónapjaiban érzékelhetően megnőtt a lakásfelújításba kezdők száma – erről beszélt Ács Erzsébet, a Lakberendezők Országos Szövetségének (LOSZ) elnöke szeptemberben.

Jó eséllyel a járvány második hulláma miatt elrendelt korlátozások során sokan ismét az otthonuk megszépítésével, kényelmesebbé tételével foglalkoznak majd a szabadidejükben. Ez persze nem meglepő, a vírushelyzet miatt lecsökkent az élettér, sokan vannak, akik otthonról dolgoznak, sok gyerek otthonról tanul, ez a helyzet pedig hosszú távon frusztráló lehet. Sokat segíthet azonban, ha időről időre újragondoljuk a lakást, kicsit átrendezzük, beszerzünk néhány apróságot, a közérzetünknek jót tesz, ha időnként változtatunk kicsit a környezetünkön.

A jó hír, hogy novemberben rendkívül kedvezményes áron juthatunk a vágyott bútorokhoz, kiegészítőkhöz. Friss felmérések szerint a magyarok 37 százaléka idén legalább ugyanannyit tervez online vásárolni az Black Friday-hez kapcsolódó akciódömpingben, mint tavaly, 32 százalékuk pedig még többet fog költeni. Várhatóan nő majd az online vásárlók száma is. Érdekesség, hogy a hazai lakosok 35 százaléka saját elmondása szerint még soha nem költött annyit az interneten, mint ebben az időszakban, jó eséllyel sokan lesznek, akik a lakberendezési tárgyakat is online szerzik majd be.

Mire figyeljünk, ha új bútort vásárolunk?

„Azt javasoljuk a vásárlóknak, rendelés előtt mindenképp ellenőrizzék a webshopon a kinézett bútordarab méreteit, és mérjék le otthon, hogy a kiszemelt helyre valóban elfér-e majd a bútordarab” – írta megkeresésünkre az XXXLutz bútoráruház, amely megjegyezte, azt is át kell gondolni, hogyan lehet bejuttatni a lakásba az adott szobaberendezést.

„Érdemes megnézni a vásárlási tájékoztatót is, hogy milyen szállítás javasolt, a szerelési útmutatóval kapcsolatban is találhatók információk, például, hogy kézügyességet igényel-e, vagy épp könnyű az összeszerelés, és az ápolási információkat is célszerű megnézni rendelés előtt” – javasolta a bútorlánc.

Támogatott tartalom

A cikk megjelenését az XXXLutz támogatta, amely jelentős kedvezményekkel várja a vásárlókat a Black Shopping Weekend alkalmából november 27–30-án.